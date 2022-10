Zweimal Flutlichtatmosphäre in der A-Klasse – Foto: Verein

Zwei Nachholspiele am Mittwoch und Donnerstag Absteiger Kronau fordert Spitzenreiter Neibsheim +++ Rheinsheim will gegen Aufsteiger Rinklingen Boden gutmachen

Zwei von insgesamt vier am 7. Spieltag der Kreisklasse A ausgefallenen Begegnungen werden in dieser Woche nachgeholt. Dabei kommt es am Mittwoch zum Topduell zwischen dem Kreisligaerfahrenen VfR Kronau und dem FC Neibsheim, der nach 7 Auftakterfolgen zumindest schon mal vorsichtig Kreisligaluft schnuppert. Der VfR Rheinsheim hat aktuell nur einen Zähler Vorsprung gegenüber den Abstiegsrängen und ist gut beraten, am Donnerstag gegenüber dem 5 Zähler besser dastehenden Aufsteiger TSV Rinklingen Boden gutzumachen.

Heute, 19:00 Uhr VfR Kronau VfR Kronau FC Neibsheim Neibsheim 19:00 live PUSH

Der VfR Kronau wurde mit dem 2:0 in Oberöwisheim seiner Favoritenrolle gerecht. VfR-Spielertrainer Julian Bauer sah dabei in den Mannschaftsteilen seines VfR Höhen und Tiefen: „Wir haben das Spiel verdient gewonnen, sind mit dem Ergebnis zufrieden und waren defensiv sehr stabil. Im Spiel nach vorne wurden wir aber unserem Anspruch nicht gerecht.“ Kronau hat mit zuletzt drei Siegen in Folge Tabellenplatz 6 gefestigt und besitzt gegenüber dem aktuellen Tabellenzweiten nur 5 Punkte Rückstand. Mit einem Sieg im Nachholspiel gegen Spitzenreiter Neibsheim könnte die VfR-Elf nun wertvollen Boden gutmachen. Bauer beschäftigt sich in seiner Vorschau nicht mit dem Lauf des Gegners, sondern mit dem, was sein Team gegen diesen abrufen muss: „Im Spiel gegen Neibsheim müssen wir unsere defensive Leistung bestätigen und uns im Spiel nach vorne besser an unsere Vorgaben halten. Nach den drei Siegen möchten wir die Punkte gerne in Kronau behalten, wir werden auf jeden Fall alles dafür tun!“ Der verletzte Kapitän und Co-Spielertrainer des FC Neibsheim, Philipp Hauk, kann von einem weiteren Sieg der „Mannschaft der Stunde“ berichten. Auch im Topduell Erster gegen Zweiter hielt man sich schadlos und besiegte den FSV Büchenau mit 4:1. „Am Wochenende hatten wir das Spitzenspiel gegen Büchenau, welches wir mit 4:1 für uns entscheiden konnten. Ein absolut verdienter Sieg! Großes Lob an die Mannschaft! Es hat einfach von vorne bis hinten alles gepasst. Die Zuschauer haben ein würdiges Spitzenspiel gesehen.“ 7 Spiele, 7 Siege, 21:2 Tore, eine bisher absolut eindrucksvolle Bilanz! Diese wollen die Neibsheimer nun in Kronau ausbauen. Aus Hauks Worten sind die Vorfreunde und das Selbstbewusstsein förmlich herauszulesen: „Am Mittwoch haben wir unser Nachholspiel gegen den VfR Kronau, der am Wochenende Oberöwisheim mit 2:0 geschlagen hat. Unter der Woche bei Flutlicht zu spielen, macht schon besonders viel Spaß. Es gilt auch hier wieder den Fokus zu bewahren. Kronau wird uns sicherlich alles abverlangen, aber wir werden absolut dagegenhalten und keinen Zentimeter verschenken. Spannendes und gutes Spiel!“ Prognose: Dem VfR ist es absolut zuzutrauen, für die ersten Punktverluste der Neibsheimer zu sorgen. Diese Chance hat man zuvor aber auch schon anderen Mannschaften zugestanden, die dann aber jeweils doch den Kürzeren gegen den FCN gezogen haben. Gerade auch das aktuelle 4:1 über Büchenau hat den Gästen weiteres Selbstvertrauen verliehen. Demgegenüber konnte Kronau seine letzten 3 Spiele gewinnen. Die Zuschauer/innen werden bestimmt auf ihre Kosten kommen. FuPa tippt mal frech auf ein torreiches Unentschieden.

Morgen, 19:30 Uhr VfR Rheinsheim Rheinsheim TSV Rinklingen Rinklingen 19:30 PUSH