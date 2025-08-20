Zwei mit breiter Brust: Derbysieger Geisling empfängt Spitzenreiter Walpertskirchen

Nach dem 3:0-Erfolg im Derby beim FC Moosinning steht für den FC Langengeisling der nächste Lokalschlager auf dem Programm (Mi., 18.15 Uhr): Mit Aufsteiger SV Walpertskirchen kommt die Überraschungsmannschaft der Liga.

Langengeisling – Dessen Trainer Josef Heilmeier freut sich mächtig auf die Partie. Selbst das wandelnde Lexikon des SVW weiß allerdings nicht mehr, wann die beiden Teams zuletzt aufeinandergetroffen sind. „Wahrscheinlich war‘s unser verlorenes Relegationsspiel im Erdinger Stadion“, vermutet er. Prima findet er den heutigen Spieltermin. „Unter der Woche, da werden wir viele Zuschauer haben, da wird Hexenkessel-Stimmung sein.“

Allerdings habe er mit Personalproblemen zu kämpfen. Ins ohnehin gut besetzte Lazarett habe sich nun auch noch Paul Jäger dazugesellt, der gegen Rohrbach mit Verdacht auf Muskelfaserriss raus musste, sowie Spielertrainer Nils Wölken und Raphael Hösl, die die Sommergrippe ereilt hat. Damit fehlen ihm schon sechs Leute, rechnet Heilmeier vor. Auf die andere Zahl, nämlich die Eins in der Tabelle, will er hingegen nicht groß eingehen. „Nach vier Spielen sagt das nichts aus. Wir haben das bisher super gemacht, profitieren aber auch davon, dass andere Mannschaften in der Findungsphase sind – gerade die, die ein paar Neuzugänge mehr bekommen haben.“

Die Bezirksliga sei genau so, wie er es sich vorgestellt habe. „Da ist jedes Spiel auf Messers Schneide mit einer brutalen Intensität. Da müssen sich unsere Spieler erst noch daran gewöhnen.“ Besonders freue er sich „auf das erste Pflichtspiel-Duell mit dem Muck“.

„Muck“ ist der Spitzname von Max Hintermaier, Spielertrainer des FC Langengeisling, der dem Duell ebenso entgegenfiebert: „Ich bin ja selbst ein Walpertskirchener und habe dort bis zur A-Jugend gespielt. Den Sepp kenne ich von früher, der macht die Jungs richtig heiß. Die Namen der meisten Spieler sagen mir dagegen nicht so viel. Das ist eine andere Generation. Da hat Walpertskirchen ein paar gute Jahrgänge herausgebracht.“

Hintermaier erwartet einen Gegner, der alles in die Waagschale werfen wird: „Da kommt eine Mannschaft mit viel Euphorie, der Kampfgeist liegt dieser Truppe im Blut, das haben die Jungs von frühester Jugend an gelernt.“ Aber auch in spielerischer Hinsicht erwartet der verletzte Coach einiges: „Das ist eine junge Truppe, die kicken kann und sehr laufstark ist. Vor allem über die Außenpositionen hat der Gegner schon richtige Pfeile. Da wird dann auch mal der eine oder andere lange Ball gespielt, um hinter die Kette zu kommen.“

Dennoch ist Hintermaier guter Dinge: „Wir haben unseren alljährlichen Katastrophenstart überwunden, das 3:0 in Moosinning hat mich zwar selbst überrascht, aber jetzt können wir mit breiter Brust in das nächste Derby gehen.“ Im Kader gibt es keine gravierenden Änderungen. Allerdings fällt jetzt auch noch Defensivmann Rafael Jorge verletzt aus. Immerhin kehren Lucas Seeholzer, David Riederle und Fabian Kohlmann nach ihrem Urlaub ins Aufgebot zurück.

Tipp: 3:2 für den FCL