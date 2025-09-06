Zwei Minuten Wahnsinn: Adler schießen Altenlingen aus dem Flutlicht

– Foto: Drenth

Adler drehen das Spiel binnen 60 Sekunden - Altenlingen II verspielt sichere Führung

Der ASV Altenlingen II hat beim Flutlichtspiel in Messingen eine schmerzhafte Niederlage hinnehmen müssen. 70 Minuten lang hatte die Elf von Trainer Bönisch das Geschehen im Griff, ehe binnen einer Minute alle Fäden rissen und die Adler die Partie drehten. Die Gäste starteten druckvoll, standen kompakt und ließen Messingen kaum zur Entfaltung kommen. Nach einer torlosen ersten Hälfte belohnte sich Altenlingen schließlich durch Fiekers, der in der 61. Minute zur verdienten 1:0-Führung traf. Auch danach kontrollierte der ASV lange das Spiel, verpasste es aber, den Deckel draufzumachen.

Was folgte, war ein bitteres Lehrstück in Sachen Kaltschnäuzigkeit: Zunächst glich Thuinemann nach starker Vorarbeit von Schröer in der 77. Minute aus, nur Sekunden später schockte Scheffer die Gäste mit dem 2:1 (78.). Altenlingen war geschlagen, die Adler hingegen feierten nach dem Schlusspfiff ausgelassen ihren Heimsieg. Fazit: Altenlingen II ließ trotz guter Leistung erneut Punkte liegen, weil die Chancenverwertung zu wünschen übrig ließ. Messingen nutzte die kurze Schwächephase eiskalt und drehte das Spiel in echter Adler-Manier. Varenrode siegt im Chancen-Pingpong - Kruse hört nicht auf den Coach und wird zum Matchwinner

Fr., 05.09.2025, 19:30 Uhr SV Olympia Laxten Laxten II SV Schwarz-Weiß Varenrode SV Varenrode 1 2 Abpfiff Ein Duell mit allem, was das Fußballherz höher schlagen lässt: frühe Tore, Alu-Kracher, Freistoß-Kunst und ein Spieler, der einfach nicht hören wollte und damit zum gefeierten Helden wurde. Am Ende triumphierte der SV Varenrode knapp, aber verdient mit 2:1 beim SV Olympia Laxten II. Früher Doppelschlag, Breitholz mit Kunstschuss Kaum hatte der Schiedsrichter die Partie freigegeben, stand es schon 0:1. Nach einer Flanke von Schüring stand Ginten am zweiten Pfosten goldrichtig und drosch den Ball aus kurzer Distanz kompromisslos in die Maschen (6.). Laxten ließ sich jedoch nicht lange bitten: Breitholz zirkelte nur zehn Minuten später einen Freistoß aus 17 Metern frech ins Torwarteck - Marke „Torwart-Eck geht immer“ (16.). Doch Varenrode antwortete umgehend: Nach einer Flanke herrschte Chaos im Strafraum, Kruse nahm sich ein Herz, ignorierte die Rufe seines Coaches („abspielen!“) und schlenzte das Leder aus der Drehung ins rechte Eck - 1:2 (23.). Ein Treffer, der zugleich die Entscheidung bringen sollte. Chancenfestival - Latte, Flugkopfball und „Field Goal“ Bis zur Pause blieb das Spiel wild: Börger verpasste per Flugkopfball nur knapp, Lögers hämmerte aus 25 Metern an die Latte (29.), ehe Krieger kurz vor der Pause eher beim American Football für Punkte gesorgt hätte, sein Schuss ging deutlich über das Gehäuse (39.). Auch Laxten schnupperte am Führungsausgleich, doch Mars setzte den Ball freistehend neben das Tor (42.). Zähe zweite Hälfte mit Nervenflattern Nach der Pause verlor das Match an Tempo, die Chancen wurden seltener. Erst eine Dreifachchance nach Ecke ließ die Laxtener Fans aufspringen, doch Varenrode hatte Fortuna auf seiner Seite (64.). Schüring vergab wenig später die Vorentscheidung, als er den Ball aus kurzer Distanz nicht traf (78.). In der Schlussphase halfen nur noch Gelbe Karten und Zeitspiel: Lögers holte sich noch den „Zeitmanagement-Bonus“ ab (90‘+6), bevor Schiri und Liveticker-Mann Michael Wolbers schließlich die Nerven aller Beteiligten erlösten. Fazit Laxten kämpfte, Varenrode siegte, dank Effizienz, Alu-Glück und einem Kruse, der lieber schoss, als auf seinen Trainer zu hören. 1.346 Aufrufe im Liveticker sprechen Bände: Dieses Spiel hatte Unterhaltungswert.