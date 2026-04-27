Zwei Minuten fehlen dem SSV Berghausen zum Sieg

Der SSV Berghausen wähnte sich im Kellerduell mit der SSVg Velbert II dank einer Führung spät im Spiel bereits auf der Siegerstraße und mit drei wichtigen Zählern im Abstiegskampf der Bezirksliga auf dem Heimweg, da gab die Mannschaft von Trainer Ralf Dietrich den Erfolg in der Nachspielzeit doch noch aus den Händen. Die 2:2 (1:0)-Punkteteilung bringt dem SSV keine Erleichterung – im Gegenteil: Von unten drückt DV Solingen II.
Dementsprechend ernüchtert und wohl leicht verärgert war Dietrich im Nachgang des Duells. „Natürlich ist man ein Stück weit enttäuscht“, sagte er. „Es haben zwei Minuten gefehlt. Wir verpassen es vorher wieder, das Spiel zu entscheiden.“ Gleichzeitig ordnete er jedoch ebenso ein, dass der Gegner über die ganze Spielzeit mindestens auf Augenhöhe, eher sogar ein wenig überlegen war. Demnach ginge das Unentschieden aus seiner Sicht in Ordnung.
Das zeigte sich bereits nach Anpfiff. Velbert war spielbestimmend, ohne aber gute Chancen zu kreieren. Den ersten Schlag versetzte jedoch Berghausen: Über links gab Justin Bartoschek eine scharfe Hereingabe auf Dariusz-Alexander Tontsch, der nur noch einnetzen musste (33.). Ausgerechnet Tontsch, dessen Wechsel zu Konkurrent HSV Langenfeld zuletzt öffentlich wurde. „Er steht da, wo ein Mittelstürmer stehen muss“, sagte Dietrich, der noch einmal betonte: „Ich hab es ja schon gesagt: Die Jungs, die wechseln werden, werden weiter alles dafür geben, dass der SSV Berghausen nicht absteigt.“ Dass seine Elf mit der Führung in die Pause gehen konnte, verdankte sie in der Folge gleichwohl einem guten aufgelegten Daniel Nellen im eigenen Tor.
Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich das gleiche Bild. Nur dass Velbert jetzt eine seiner Möglichkeiten nutzte: Im Vorlauf des 1:1 spielten sich die Gastgeber in die Box, in der Yasser Juma unhaltbar abzog (70.). Der SSV wiederum reagierte gut, und er antwortete prompt – und erneut ausgerechnet über einen scheidenden Akteur: Musa Ceesay setzte sich nach einem langen Ball gegen zwei Gegenspieler im Zentrum durch und lupfte den Ball über den herauseilenden Heimtorwart Jonathan Freitag aus 18 Metern Entfernung zum 2:1 ins Tor (74.).
Die Gäste hätten nun etwa durch zwei direkte Duelle mit dem Velberter Schlussmann den Deckel auf die Begegnung machen können, versäumten es in Person von Bartoschek und Max Pluscke aber. Und so reichte eine Flanke von links den Gastgebern zum umjubelten Endstand in der Nachspielzeit durch Torschütze Abel Hagos (90.+3). Für den SSV ein empfindlicher Gegentreffer. Nun stehen die Berghausener nur noch zwei Zähler vor dem erstarkten Schlusslicht DV Solingen II. Das hat die Möglichkeit, auf Spieler aus der Landesliga zuzugreifen und tut dies auch. Daher rechnet Dietrich damit, dass seine Schützlinge zusätzlich Druck aus dem Tabellenkeller erhalten.