Zwei Minuten fehlen dem SSV Berghausen zum Sieg Der SSV Berghausen führt in Velbert bis in die Nachspielzeit 2:1 und kassiert dann noch den Ausgleich. Damit hat der Bezirksligist nun noch mehr Druck, den von unten drängt ein Team, das sich verstärken kann. von RP / Tobias Brücker · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Der SSV Berghausen hat spät noch den Sieg aus der Hand gegeben. – Foto: wilhelm gundlach

Der SSV Berghausen wähnte sich im Kellerduell mit der SSVg Velbert II dank einer Führung spät im Spiel bereits auf der Siegerstraße und mit drei wichtigen Zählern im Abstiegskampf der Bezirksliga auf dem Heimweg, da gab die Mannschaft von Trainer Ralf Dietrich den Erfolg in der Nachspielzeit doch noch aus den Händen. Die 2:2 (1:0)-Punkteteilung bringt dem SSV keine Erleichterung – im Gegenteil: Von unten drückt DV Solingen II.

Dementsprechend ernüchtert und wohl leicht verärgert war Dietrich im Nachgang des Duells. „Natürlich ist man ein Stück weit enttäuscht“, sagte er. „Es haben zwei Minuten gefehlt. Wir verpassen es vorher wieder, das Spiel zu entscheiden.“ Gleichzeitig ordnete er jedoch ebenso ein, dass der Gegner über die ganze Spielzeit mindestens auf Augenhöhe, eher sogar ein wenig überlegen war. Demnach ginge das Unentschieden aus seiner Sicht in Ordnung. Velbert bestimmt das Spiel Das zeigte sich bereits nach Anpfiff. Velbert war spielbestimmend, ohne aber gute Chancen zu kreieren. Den ersten Schlag versetzte jedoch Berghausen: Über links gab Justin Bartoschek eine scharfe Hereingabe auf Dariusz-Alexander Tontsch, der nur noch einnetzen musste (33.). Ausgerechnet Tontsch, dessen Wechsel zu Konkurrent HSV Langenfeld zuletzt öffentlich wurde. „Er steht da, wo ein Mittelstürmer stehen muss“, sagte Dietrich, der noch einmal betonte: „Ich hab es ja schon gesagt: Die Jungs, die wechseln werden, werden weiter alles dafür geben, dass der SSV Berghausen nicht absteigt.“ Dass seine Elf mit der Führung in die Pause gehen konnte, verdankte sie in der Folge gleichwohl einem guten aufgelegten Daniel Nellen im eigenen Tor.