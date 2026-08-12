Zwei Minuten bis zum Sportplatz

Heute in unserer Rubrik „Drei Fragen an ... “: Björn Peters – Foto: Moritz Studer

Auch du gehörst zu den Spielern, die ihrem Heimatverein immer treu geblieben sind. Gab es nie Ambitionen, mal in einem anderen Verein zu spielen?

Außer einem kurzen Abstecher in der Jugendzeit bin ich meinem Heimatverein VSV Hedendorf/Neukloster tatsächlich immer treu geblieben. Es gab in der Vergangenheit ein bis zwei lose Anfragen, aber für mich war immer klar, den Verein nicht wechseln zu wollen. Die Verbundenheit zum Verein hat sich über die Jahre hinweg noch einmal deutlich verstärkt. Außerdem wohne ich nur zwei Minuten vom Sportplatz entfernt. Für mich gibt es also keine Gründe, für einen anderen Verein zu spielen.

In jungen Jahren hast du in der ersten VSV-Mannschaft gespielt. Warum gehörtest du in den letzten Jahren eher zur zweiten Mannschaft?

Es gab irgendwann eine Zeit, in der ich in der ersten Mannschaft nicht mehr auf die Spielanteile gekommen bin, die ich mir gewünscht und erhofft hatte. Deshalb bin ich dann den Schritt in die zweite Mannschaft gegangen, den ich bis heute nicht bereut habe. Die gegenseitige Unterstützung zwischen den VSV-Mannschaften ist für mich aber selbstverständlich.