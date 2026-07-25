Zwei Meerbuscher Vereine räumen beim DFB-Wettbewerb ab Nur wenige Vereine in der Region haben beim Punktespiel des Deutschen Fußballbundes das höchste Level erreicht – dazu gehören gleich zwei Vereine aus Büderich. Wie sie den Platin-Status bekommen haben und was das für die Teams bedeutet. von Christoph Baumeister · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

Der FC Büderich hat Platin-Status erreicht. – Foto: Sascha Köppen

Die „Fußball Freunde Büderich '22“ und der FC Büderich 02 gehören zu den wenigen Vereinen im Fußballverband Niederrhein, die beim aktuellen DFB-Punktespiel das Platin-Level erreicht haben. Mit 360 beziehungsweise 350 Punkten zählen beide Vereine zu lediglich 20 Klubs im Verbandsgebiet, die sich die höchste Prämienstufe bereits gesichert haben.

Noch bis zum 31. August können Fußballklubs weitere Punkte sammeln. Mit dem Punktespiel wollen der Deutsche Fußball-Bund und seine Landesverbände die Entwicklung der Amateurvereine fördern. Komplizierter als nicht klassischer Fußballverein Besonders bemerkenswert ist dabei der Erfolg der FFB. Anders als klassische Fußballvereine nehmen sie nicht am regulären Ligabetrieb teil und können deshalb zahlreiche Maßnahmen des DFB-Punktespiels gar nicht nutzen. „Platin zu erreichen ist für einen Verein wie uns eine riesige Herausforderung“, sagt Vorstandsmitglied Roland Peters. Dennoch habe der Verein nahezu jede Maßnahme umgesetzt, die möglich gewesen sei. Dazu zählen unter anderem Trainerausbildungen im Walking Football und im Jugendbereich, Sportfeste sowie Projekte im Bereich Nachhaltigkeit und Anerkennungskultur.

Für Peters geht es dabei nicht nur um den Wettbewerb. „Das Punktespiel aktiviert den Verein und motiviert die Mitglieder, mitzumachen“, sagt er. Gleichzeitig seien die Prämien für die FFB von großem Wert. Der Verein wird sich für ein Paket mit Toren und weiterem Equipment entscheiden. „Für viele Vereine mag das selbstverständlich sein, für uns ist das viel Geld. Wir müssen unsere Ausstattung komplett selbst finanzieren“, betont Peters. Er sieht deshalb noch Verbesserungspotenzial beim Wettbewerb. Viele hoch bewertete Maßnahmen setzten einen regulären Spielbetrieb voraus. Kleinere oder anders organisierte Vereine hätten dadurch schlechtere Chancen. „Umso glücklicher sind wir, dass wir den Platin-Status trotzdem erreicht haben“, sagt Peters. Digitale Elemente überzeugten beim FC Büderich Auch der FC Büderich 02 sammelte in den vergangenen Monaten fleißig Punkte. „In der Vereinsentwicklung haben wir vor allem von unserem digitalen Vereinsauftritt, dem Digitalen Vereins-Check, der Zusammenarbeit mit den DFB-Clubberatern und unserem Kinder- und Jugendschutzkonzept profitiert“, berichtet der Vorsitzende Benedikt Niesen. Weitere Zähler gab es durch Trainer- und Schiedsrichterqualifizierungen, sichere Sportanlagen, den Tag des Mädchenfußballs sowie neue Fußballangebote.