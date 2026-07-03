 2026-07-03T10:03:46.518Z

Allgemeines

Zwei Matchbälle in der Niederrheinliga-Qualifikation

Die A-Junioren des 1. FC Kleve und die B-Junioren des SV Straelen können den Aufstieg am Sonntag aus eigener Kraft perfekt machen. Was die Trainer vor dem großen Finale ankündigen, klingt vielversprechend.

von RP / Nils Hendricks · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser
Kleve steht vor dem Entscheidungsspiel
Kleve steht vor dem Entscheidungsspiel – Foto: Pascal Derks

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SV Budberg
1. FC Kleve

Am Wochenende fallen die letzten Entscheidungen im Kampf um den Aufstieg in die Niederrheinliga. Gleich zwei Nachwuchsteams aus dem Kreis Kleve/Geldern haben beste Chancen, sich das Ticket für die höchste Verbandsspielklasse zu sichern.

1. FC Kleve: Aufstieg in die Niederrheinliga mit Sieg gegen Budberg möglich

So., 05.07.2026, 11:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
11:00live

Die A-Junioren des 1. FC Kleve haben sich mit einem 3:2 beim VfB Hilden und einem 2:2 gegen die DJK Arminia Klosterhardt eine hervorragende Ausgangslage verschafft. Im letzten Gruppenspiel wartet am Sonntag der SV Budberg, der wie der VfB Hilden drei Punkte auf dem Konto hat. Mit einem Sieg können die Klever den Gruppensieg und den Aufstieg in die Niederrheinliga aus eigener Kraft perfekt machen. Anpfiff ist um 11 Uhr.

Der SV Budberg war mit einem spektakulären 6:5-Auswärtssieg bei Arminia Klosterhardt in die Qualifikationsrunde gestartet. Am zweiten Spieltag kassierte das Team jedoch eine überraschend deutliche 0:4-Niederlage gegen den VfB Hilden. „Klosterhardt stand gegen uns sehr tief. Wir mussten das Spiel machen. Ich gehe davon aus, dass uns in Budberg ein ähnlicher Schlagabtausch erwartet“, sagt FC-Trainer Ole Kahl.

B-Junioren des SV Straelen: Remis reicht für den Aufstieg in die Niederrheinliga

So., 05.07.2026, 11:00 Uhr
SV Straelen
SV StraelenSV Straelen
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
11:00live

Noch komfortabler ist die Ausgangslage für die B-Junioren des SV Straelen. Nach zwei Siegen führt die Mannschaft von Trainer Jeremie Dohrmann die Gruppe mit sechs Punkten und einem Torverhältnis von 9:0 an. Zum Auftakt feierte der SVS einen 4:0-Erfolg über die Sportfreunde Lowick, ehe eine Woche später auch der FSV Duisburg beim 5:0 keine Chance hatte.

Im abschließenden Heimspiel gegen den Gruppenzweiten ETB Schwarz-Weiß Essen reicht den Straelenern am Sonntag (11 Uhr) bereits ein Remis, um den Aufstieg in die Niederrheinliga perfekt zu machen. „Auch wenn uns bereits ein Punkt reicht, spielen wir definitiv auf Sieg. Wir wollen auch unser letztes Gruppenspiel zu Hause gewinnen“, sagt SVS-Coach Jeremie Dohrmann.

C-Junioren des 1. FC Kleve: Aufstieg gesichert – Abschluss gegen VfB Hilden

Morgen, 15:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
15:00

Für die C-Junioren des 1. FC Kleve geht es derweil nur noch ums Prestige. Das Team von Tom Schönrock hat seine Hausaufgaben bereits erledigt und ist nach zwei Siegen nicht mehr von einem Aufstiegsplatz zu verdrängen. Das gilt auch für den VfB Hilden, auf den die Klever am Samstag, 15 Uhr, im abschließenden Gruppenspiel treffen.