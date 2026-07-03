Zwei Matchbälle in der Niederrheinliga-Qualifikation Die A-Junioren des 1. FC Kleve und die B-Junioren des SV Straelen können den Aufstieg am Sonntag aus eigener Kraft perfekt machen. Was die Trainer vor dem großen Finale ankündigen, klingt vielversprechend. von RP / Nils Hendricks · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser

Kleve steht vor dem Entscheidungsspiel – Foto: Pascal Derks

Am Wochenende fallen die letzten Entscheidungen im Kampf um den Aufstieg in die Niederrheinliga. Gleich zwei Nachwuchsteams aus dem Kreis Kleve/Geldern haben beste Chancen, sich das Ticket für die höchste Verbandsspielklasse zu sichern.

1. FC Kleve: Aufstieg in die Niederrheinliga mit Sieg gegen Budberg möglich So., 05.07.2026, 11:00 Uhr SV Budberg SV Budberg 1. FC Kleve 1. FC Kleve 11:00 live PUSH

Die A-Junioren des 1. FC Kleve haben sich mit einem 3:2 beim VfB Hilden und einem 2:2 gegen die DJK Arminia Klosterhardt eine hervorragende Ausgangslage verschafft. Im letzten Gruppenspiel wartet am Sonntag der SV Budberg, der wie der VfB Hilden drei Punkte auf dem Konto hat. Mit einem Sieg können die Klever den Gruppensieg und den Aufstieg in die Niederrheinliga aus eigener Kraft perfekt machen. Anpfiff ist um 11 Uhr. Der SV Budberg war mit einem spektakulären 6:5-Auswärtssieg bei Arminia Klosterhardt in die Qualifikationsrunde gestartet. Am zweiten Spieltag kassierte das Team jedoch eine überraschend deutliche 0:4-Niederlage gegen den VfB Hilden. „Klosterhardt stand gegen uns sehr tief. Wir mussten das Spiel machen. Ich gehe davon aus, dass uns in Budberg ein ähnlicher Schlagabtausch erwartet“, sagt FC-Trainer Ole Kahl.