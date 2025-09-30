Zwei Mannschaften im Umbruch – Erdweg schlägt Odelzhausen klar

Im direkten Vergleich setzt sich Erdweg in Odelzhausen klar 4:0 durch. Beide Mannschaften mussten in letzter Zeit erhebliche Veränderungen vornehmen.

Erdweg – Alte Liga, neuer Trainer beim SV Odelzhausen : Mit Oliver Beck übernahm der langjährige Trainer des FC Tandern das SVO-Team zur neuen Saison. „Mit der bisherigen Saison sind wir aufgrund der Punktausbeute nur bedingt zufrieden“, sagte Beck vor dem Heimspiel gegen Erdweg. Und es hat – aus Odelzhausener Sicht – leider auch da nicht geklappt, der SVO unterlag glatt 0:4 (0:2).

Aber Beck ist weiterhin optimistisch: „Die Mannschaft zieht sehr engagiert mit, und der Verein bietet ein ideales Trainerumfeld, man kann in Ruhe arbeiten.“ Beck bat um Zeit, „viele neue Spieler, ein neues System, das muss erst zusammenwachsen“. Saisonziel sei es, möglichst frühzeitig den Klassenerhalt zu sichern, um mit Rückenwind in die darauffolgende Saison gehen zu ㈠können.

Auch bei der SpVgg Erdweg hat sich nach dem Abstieg aus der Kreisliga viel verändert. In der Abteilungsleitung übernahm Franziska Beigelbeck für Robert Strixner die Führungsposition. Die beiden Spielertrainer Michael Dietl und Marko Juric verließen den Klub, ebenso die Spieler Franz Hübl, Martin Reindl (Kammerberg) und Johannes Perchtold (Karriereende).

Dafür übernahmen die Brüder Satuk und Ilgar Can das Spielertraineramt. Es ist ihre erste Trainerstation ist. Die beiden Brüder spielten in der Saison 2014/15 beim damaligen Bayernligisten TSV 1865 Dachau.

Neue Gesichter bei der Spielvereinigung

„Erdweg ist ein sehr familiärer Verein, wir fühlen uns hier sehr wohl und wurden super aufgenommen“, sagte Satuk Can. Nach einem Umbruch müssten nun jüngere Spieler in die Fußstapfen derer treten, die den Verein verlassen oder ihre Karriere beendet haben. Satuk und Ilger Can sind neben Niklas Lehmann, der aus Mexico zurückkehrte, die einzigen Neuzugänge beim Tabellenvierten.

Aus der U19 wurden Korbinian Dierkes und Johannes Bichler hochgezogen, aus der zweiten Mannschaft Marco Habermehl und Bartholomäus Burghart.

Erdweg mischt in der Spitzengruppe mit

Mit Rang vier – punktgleich mit Tabellenführer Indersdorf – und dem bisherigen Saisonverlauf sind die beiden Trainer nicht unzufrieden. Dennoch trauere man dem einen oder anderen Punktverlust nach, da diese nicht der Stärke der Gegner geschuldet waren, sondern eigenen individuellen Fehlern und der fehlenden Erfahrung in der Mannschaft.

Kreisligaabsteiger Erdweg war in Odelzhausen ab der ersten Minute tonangebend. Der SVO hatte große Probleme im technischen Bereich und mit dem Pressing der Gäste, kämpfte aber vorbildlich. Beide Seiten schenkten sich bei Zweikämpfen nichts.

Zwei späte Treffer besiegeln die drei Punkte

Das 1:0 für die Gäste fiel bereits in der 5. Spielminute durch einen tollen Schuss von Stefan Stegmair aus 16 Metern. Kurz vor der Halbzeit legte Johannes Bichler das zweite Tor für Erdweg nach. Odelzhausen hatte in den ersten 45.Minuten keine einzige Torchance zu verzeichnen.

Nach der Pause war der SVO besser im Spiel, doch die Tore erzielten die Erdweger, Daniel Mayr in der 89. Minute zum 0:3 und Stefan Stegmair nur eine Minute später mit seinem zweiten Treffer zum 0:4.

„In der zweiten Halbzeit hatten wir eine extrem gute Körpersprache, da waren wir bissig“, so Beck nach dem Abpfiff. „Das hat uns in der ersten Halbzeit komplett gefehlt. Und wir treffen zu viele falsche Entscheidungen.“ Die Brüder Can freuten sich über „eine starke erste Halbzeit und einen verdienten Sieg“.