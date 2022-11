Zwei Mal knallharter Abstiegskampf zum Jahresabschluss Die vier auf den hinteren Tabellenplätzen rangierenden Teams sind in Runde 18 untereinander.

Es geht vor allem für vier Mannschaften der Kreisklasse West am 18. Spieltag, dem offiziell letzten vor dem Beginn der Winterpause, noch einmal um sehr viel. Im Abstiegskampf stehen sich nämlich die auf den Rängen 11 bis 14 platzierten Teams in direkten Duellen gegenüber. Da empfängt Schlußlicht SpVgg Neustadt am Kulm (14./6) den "Schleudersitzinhaber" SG Sorghof (12./14) und möchte sich mit dem dann zweiten Saisondreier seine noch minimale Chance auf eine Rettung erhalten. Und in Ebnath (13./11) will man sich von den Fans unbedingt mit einem Heimsieg verabschieden, in der Partie gegen die ebenfalls abstiegsgefährdete SV Grafenwöhr II (11./15) zählen die Punkte, da gegen einen Mitstreiter, fast schon doppelt.

Schauen wir in der Tabelle nach oben auf die weit enteilten "drei Musketiere" auf den Rängen 1 bis 3. Das Führungstrio steht zum Jahresfinale komplett vor Auswärtsaufgaben, die allesamt nicht "ohne" sind. Da reist Primus SV Hahnbach II (1./43) zum SV Neusorg (4./29), mit dem zuhause nicht gut Kirschen zu essen ist. Der FC Kaltenbrunn (2./40) muss in Eschenbach Farbe bekennen, der dortige SC (8./21) will seinen Fans nach einer bislang doch sehr durchwachsen verlaufenden Spielzeit einen versöhnlichen Jahresabschluss bieten. Schließlich gibt die Beck-Elf aus Edelsfeld (3./40) in der Weidener Stresemannstrasse ihre Visitenkarte ab bei der Bezirksligareserve der Ostler (9./17). Die geht nach dem Coup vom Etzelwang mit breiter Brust ins Match und ist sicher keine "Laufkundschaft" für den FCE.

Es bleiben noch zwei Duelle am offiziell letzten Spieltag des Jahres, wobei am 27.11. noch zwei Nachholspiele angesetzt sind. Ein Nachbarderby sehen die Fans in Pressath (7./22), wo der TSV auf den mit einem Punkt besser da stehenden SVSW Kemnath (6./23) prallt. Ein enges Spiel darf erwartet werden, da werden wohl Kleinigkeiten eine Rolle spielen. Es bleibt noch das Neulingsduell in Riglasreuth, wo Gastgeber SV (10./15) mit dem SV Etzelwang (5./29) vor einer hohen Hürde steht. Ein Dreier wäre für die Wegmann-Elf natürlich ein tolles Weihnachtsgeschenk, das die Lage in der Gefahrenzone vor der Spielpause zumindest ein wenig freundlicher gestalten würde.