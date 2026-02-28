Zwei Mal im Rückstand und noch verdient gewonnen von Ralph Strobl · Heute, 13:27 Uhr · 0 Leser

Verlinkte Inhalte Testspiele Kirchahorn Michelfeld

Kreisligist Kirchahorn verliert bei Kreisklassist Michelfeld – beiderseits einige fehlende Stammspieler – gute Bedingungen auf dem C-Platz – letztes Testspiel der Gastgeber Wintervorbereitung 2026

Freundschaftsspiel

Freitag, 27. Februar 2026, 18.30 Uhr:

ASV Michelfeld (5. Kreisklasse 5 Erlangen/Pegnitzgrund) – SV Kirchahorn (7. Kreisliga 2 Bayreuth/Kulmbach) 3:2 (1:1)

Bei den Gastgebern übernahm dieses Mal Reserve-Trainer Sebastian Pohl das Coaching für Chef-Trainer Thomas Ficarra (wichtiger privater Termin), sieben von 17 aktuelle Stammspieler fehlten aufgrund von Verletzung, aus privaten Gründen oder wegen Urlaub, insgesamt 13 Spieler standen zur Verfügung, Zwei-Meter-Stürmer Leon Haberberger hütete dieses Mal für Stammkeeper Stefan Sattler das Tor. Die Gäste aus Ahorntal, eine Liga höher als die ASV-Kicker aktiv, traten mit 14 Kicker an – vom Stamm fehlten Andre Pfaffenberger, Sven Beierlein und Linus Hofmann.

Nach einem frühen ersten Eckball (5.) staubte Daniel Hofmann im gegnerischen Sechzehner zum 0:1 ab. In der abwechslungsreich und von beiden Teams engagiert geführten Partie glichen die Gastgeber auf einem relativ gut bespielbaren Rasenplatz Mitte der ersten Halbzeit aus – Julian Schäffner passte halbrechts in den Strafraum zu Mittelstürmer Daniel Meier, der dann in guter Position flach ins lange Eck einschoss (22.). Nach dem Seitenwechsel waren zunächst die über 90 Minuten aktiven Gastgeber bei zwei Chancen einer Führung nahe, die dann aber Manuel Adelhardt mit einem platzierten Flachschuss rechts unten für die in der zweiten Halbzeit nachlassenden Ahorntaler erzielte (64.). ASV-Winter-Neuzugang Louis Schnoy ließ halbrechts in der Box eine gute Einschussgelegenheit aus (50.) und Jannik Friedl kam halblinks im Strafraum zumindest zu einem Torschuss (61.). Dann legte Louis Schnoy auf Devit Akdemir zum Ausgleich auf (76.) und nur drei Minuten später erzielte Akdemir, halblinks im Sechzehner, sogar noch den Siegtreffer – durchaus verdient, auch aufgrund des Chancenverhältnisses (7:3). Denn davor (78.) hätte Jannik Friedl treffen können und ein Schuss von Julian Schäffner aus rund 17 Meter Richtung langes Eck wurde noch zum Eckball geklärt (85.). Kreisligist Kirchahorn (der mit immerhin drei Ersatzspieler in der zweiten Halbzeit aber leistungsmäßig nicht adäquat wechseln konnte) verzeichnete Mitte der zweiten Halbzeit noch eine große Torchance in freier Position, aber der großgewachsene Aushilfs-Torhüter der Gastgeber wehrte den Schuss bravourös ab.