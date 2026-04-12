Zwei Mal abgefälscht: FCVE gewinnt bei Dingolfing II

Wie schon im Vorjahr sind die Vilstallöwen auf Kurs. Auf bei der bis dato besten Heimmannschaft de Liga gewinnnen Hampe und Co. mit 2:1 – Foto: Werner Kroiß

Mit 2:1 gewinnen die Vilstallöwen beim Tabellenzweiten Dingolfing II und lassen Wittibreut im Aufstiegsrennen wieder hoffen. Die "EasyRider" lösen die Aufgabe Geratskirchen (1:0) und docken an Rang Zwei wieder an. Die drei gerechtfertigten 10-Minuten Strafzeiten gegenüber den Gastgebern spielen dem FCVE in die Karten. Der FCVE II gewinnt durch ein "Nowack-Doppelpack" in Gangkofen am Freitagabend. Die Vilstallöwen A-Jugend gewinnt erneut zu Hause gegen SG Tann und setzt den Aufwärtstrend fort.

Bereits in der Anfangsphase zeigten die Vilstallöwen Mut und auch das nötige Selbstvertrauen und verbuchten durch Cedric Gruber die erste Torchance. In einer beidseitig offensivgeführten Anfangsphase schlugt der FCVE dann durch den Torschützen der Vorwoche zu: In ähnlicher Manier wie gegen Wittibreut traf Jonas Brambs per abgefälschten Schuss zur 0:1 Führung (19. Minute). Die Gastgeber nahmen sich in der Folge durch naive Foulspiels den Wind aus den Segel und blieben bis zur Halbzeit in Unterzahl. Die Vilstallöwen selbst hielten erstmal "Stellung" und waren mit dem zu Null bis zur Pause zufrieden.

Gegen das bis dato beste Heimteam der Kreisliga Isar-Rott gewinnen Hampe und Co. nicht unverdient mit 2:1. In einem durchaus hitzigen als auch spielerisch ansprechendem Duell blieben die Vilstallöwen in den entscheidenden Momenten cool und holen sich nicht unverdient drei Punkte aus Dingolfing.

Nicht wenige Diskussionen gab es in Dingolfing.Unterm Strich zeigte Referee Danijel Skaric eine mehr als gute Leistung. Die Strafzeiten gegen Dingolfing II gingen mehr als in Ordnung. – Foto: Werner Kroiß

Auch nach dem Seitenwechsel agierte der Gastgeber frühzeitig durch zwei gerechtfertigte Zeitstrafen mehr als unglücklich und konnten das Momentum aufgrund der Unterzahl nicht nutzen. Die Vilstallöwen blieben offensiv und nutzen die Überzahl pünktlich zur Vorentscheidung: Nach einem Konter traf Fabian Kagerbauer per abgefälschten Schuss zum 0:2 (68. Min). Dingolfing kam aufgrund der Unterzahl nie wirklich in seine Spielstärke, konnte aber kurz vor Schluss noch den Anschluss markieren: Per Elfmeter machte es Maxi Weber nochmal spannend ( 94. Min.). Am Ende bleib es bei einem nicht unverdientem 2:1 Auswärtssieg für Langmeier und Co. beim bisher stärkten Heimteam der Liga. Löwencoach Andreas Kirschner nach der Partie: "Ein hart erkämpfter Sieg in einem guten, temporeichen Kreisliga-Spiel. Der FC hatte in der ersten Hälfte mehr Spielanteile, wobei beide Teams gute Torchancen hatte. In Hälfte zwei waren wir dann besser im Spiel und konnten die Überzahl-Spielphasen clever nutzen und auch das 2:0 erzielen.In der Schlussphase wurde es hektisch und etwas zerfahren. Defensiv standen wir extrem stabil und ließen keine Torchancen zu. Ein glücklicher aber verdienter Sieg.!"

Der FCVE II nutzte die einwöchige Pause und gewann am Freitagabend in Gangkofen verdient mit 3:2. Mann des "Abends" war Daniel Nowack, welcher die 0:1 Führung der Gastgeber egalisierte und die Vilstallöwen zur Führung schoss. Denix Rexhepi entschied später durch das 3:1 die Partie.

Weiter aufhorchen lässt die A-Jugend der Vilstallöwen: Schandl. und Co. zeigten erneut ihr Können und besiegten mehr als verdient die SG Tann mit 3:2 am Samstagnachmittag. Maxi Bachmeyer-Ammer schickte per Doppelpack die Vilstallöwen auf die Siegerstaße. FCVE-Kapitän Francesco Inserti: "Ein richtig geiler Heimdreier. Die SG war schon phasenweise die bessere Mannschaft aber wir haben super mitgehalten auch dank einer starken Defensive. Der Dreier ist glücklich aber geht in Ordnung! Wir wollen weiter dranbleiben und jetzt so viele Punkte wie möglich sammeln."