Zwei Mal 21:0 - Die torreichsten Spiele in Württemberg

Am Wochenende waren die Tormaschinen in Württemberg wieder unterwegs. FuPa wirft dabei den Blick auf die torreichsten Damen- und Herrenspiele.
21:0 - Lawine Raichberg Ost - SV Bonlanden II (Kreisliga B)
21:0 - FC Iliria Göppingen - TV Jahn Göppingen II (Kreisliga B)
4:15 - Wernauer SF - TSV Oberboihingen II (Kreisliga B)
17:0 - TSV Wolfschlugen - SGM Hochdorf II/Schlierbach II (Kreisliga B)
5:9 - TV Nebringen II - FC Gärtringen II (Kreisliga B)
2:12 - 1. Göppinger SV III - GSV Dürnau (Kreisliga B)
13:1 - Young Boys Reutlingen II - SV Walddorf II (Kreisliga A)
9:4 - Türkspor Heidenheim - ASV Heidenheim (Kreisliga A)
1:12 - SGM Messstetten/Tieringen - SV Spaichingen (Kreisliga A)
9:4 - TSV Oferdingen I - TuS Metzingen I (Kreisliga A)
8:4 - TSV Stuttgart/Mühlhausen II - TV Zazenhausen II (Kreisliga B)
9:3 - SV Althengstett II - SGM Teinachtal II (Kreisliga B)
2:10 - SV Nabern II - TSV Beuren (Kreisliga B)
9:3 - SC Urbach II - TSV Nellmersbach II (Kreisliga B)
12:0 - SPVGG Kleinaspach II - SGM TSV Sulzbach-Laufen II / TSF Gschwend (Kreisliga B)
12:0 - TSF Ditzingen II - TSV Malmsheim II (Kreisliga B)
9:3 - SV Bondorf - TSV Steinenbronn (Kreisliga B)
5:6 - SC Stammheim - TV89 Zuffenhausen (Kreisliga A)
5:6 - TV Kemnat - MK Makedonija Stuttgart (Kreisliga A)
8:3 - FSV Waldebene Stuttgart Ost - SV Sillenbuch (Kreisliga A)
7:4 - TSG Söflingen - SGM FKV / TSV Neu-UlmII (Kreisliga A)
5:6 - SF Lorch II - TV Weiler in den Bergen (Kreisliga B)
6:5 - TB Ruit - SG Eintracht Sirnau (Kreisliga A)
0:11 - Türk. SC Murrhardt - FC Welzheim 06 I (Kreisliga A)
10:1 - SG Schorndorf II - SV Allmersbach III (Kreisliga B)
1:10 - TSV Betzingen II - SV Rommelsbach (Kreisliga B)
11:0 - SV Neustetten II - SGM Kirchentellinsfurt/Kusterdingen II (Kreisliga B)
1:10 - TSV Asperg II - SV Pattonville II (Kreisliga B)
10:0 - TSV Wangen* - FV Molpertshaus II* (Kreisliga B)
3:7 - SGM VfL Kaltental / SV Heslach II - Stuttgarter SC (Kreisliga B)
8:2 - Türkspor Stuttgart II - TB Untertürkheim II (Kreisliga B)
9:1 - SG Weilimdorf II - TV 1846 Cannstatt (Kreisliga B)
5:5 - SV Mähringen - SGM Machtolsheim / Merklingen (Kreisliga B)
9:1 - SV Pfaffenhofen - SpVgg Au/Iller (Kreisliga B)
8:2 - SC Unterweiler - SV Pfaffenhofen (Kreisliga B)
2:8 - SC Geislingen II - TSV Oberboihingen (Bezirksliga)
9:1 - SV Sveti Sava Reutlingen - FC Mittelstadt II (Kreisliga B)
2:8 - TSV Oferdingen II - TSG Reutlingen (Kreisliga B)
10:0 - SSV Rübgarten II - SKV Eningen/Achalm (Kreisliga B)
7:3 - SGM Alberweiler/Aßmannshardt - SV Eintracht Seekirch (Kreisliga A)
7:3 - SV Mietingen II - Türk Spor Biberach II (Kreisliga B)
10:0 - SGM Ummendorf/Fischbach II - SGM Sießen/Wain (Kreisliga B)
3:7 - FV Kirchheim II - TASV Hessigheim II (Kreisliga B)
2:15 - VfL Hochdorf - SGM VfR Klosterreichenbach I/SV Musbach II (Bezirksliga)
0:11 - VfL Ulm/Neu-Ulm II - SGM AHP I (Bezirksliga)
1:10 - SGM Alberweiler III/Warthausen II - FC Blau-Weiß Bellamont III (Bezirksliga)
11:0 - SV Sülzbach II - TSV Ohrnberg (Kreisliga A)
2:7 - TSV Michelfeld 2 - SGM DJK Bühlerzell/SC Bühlertann (Kreisliga A)
3:6 - SGM Griesingen/Munderkingen/Dettingen II - SGM Fulgenstadt I/Renhardsweiler II (Bezirksliga)
0:9 - VfB Tamm - TV Aldingen 1898 e.V. (Bezirksliga)
0:9 - SGM SV Musbach/VfR Klosterreichenbach II - SG Spvgg Bad Teinach-Zavelstein/SV Oberreichenbach (Bezirksliga)
8:1 - 1. FC Lauchhau-Lauchäcker 04 - TSV Mühlhausen/Stuttgart II (Kreisliga A)
6:3 - VfB Neuffen - TSV Weilheim/Teck (Kreisliga A)
