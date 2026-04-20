Zwei Leistungsträger bleiben an Bord

Olympia Kassel treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran und kann die nächsten Zusagen vermelden: Mit Rolf Christian Köhler und Valentyn Babich haben zwei weitere wichtige Akteure ihre Verlängerung am Donarbrunnen erklärt. Der Verein hob in den sozialen Medien hervor, dass es sich bei beiden um Führungsspieler und Leistungsträger handelt.

Damit setzen die „Kleeblätter“ ihre Linie der Kontinuität konsequent fort. Bereits zuvor hatten mit Lorenz Gluth, Domenico Nicastro, Amadou Trawally, Steven Estrada, Louis Lengemann, Florent Muzaqi, Lukas Bosche, Lennart Vellmer, Jakob Kaiser, Julian Kotow, Kemo Tourey, Maksym Sheleh, Fin Leon Grygier, Maximilian Kotow, Daniel Hitz, Alexander Rein und Daniil Plaksa zahlreiche Spieler ihre Zusage für eine weitere Spielzeit gegeben.

Auch abseits des Spielfelds setzt der Kreisoberligist auf Beständigkeit. Das Trainer- und Betreuerteam mit Abu Abdali, David Franke, Dominik Groß und Tolga Tarkun bleibt zusammen, zudem wird der Stab im Sommer durch Nabil Sanori ergänzt. Olympia Kassel schafft sich damit Schritt für Schritt eine belastbare Grundlage für die kommende Saison.