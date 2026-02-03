Zwei "Leih-Deals" zwischen Schalke 04 und Viktoria Köln

Der 19-jährige Jakob Sachse hat beim FC Schalke 04 einen Lizenzspieler-Vertrag bis 2029 unterzeichnet und wurde bis Saisonende an Drittligist Viktoria Köln ausgeliehen. Bei Erreichen gewisser Parameter wird die Leihe um ein weiteres Jahr verlängert, S04 besitzt aber die Möglichkeit, Sachse in den Transferperioden zurückzuholen.
Als Reaktion darauf haben sich S04 und Viktoria auf eine weitere Leihe verständigt. Der 20-jährige Raphael Ott steht in Köln unter Vertrag, wird aber bis zum Saisonende für die Knappen-U23 in der Regionalliga West auf Torejagd gehen.
Sachse kommt gebürtig aus Leipzig, durchlief die Jugend von RB Leipzig und schloss sich 2024 dem 1. FC Düren an, bevor er im vergangenen Sommer von Schalke verpflichtet wurde. In der laufenden Saison kommt er auf 14 Torbeteiligungen in 18 Regionalliga-Partien.
„Jakob ist einen tollen Weg gegangen, seit er im Sommer zu unserer Regionalliga-Mannschaft gekommen ist. Er hat in den vergangenen Monaten häufig mit der Lizenzmannschaft trainiert und einen guten Eindruck hinterlassen“, sagt Youri Mulder, Direktor Profifußball. „Sein Beispiel zeigt, welchen Beitrag unsere U23 um Chef-Trainer Jakob Fimpel leistet, Spieler zu entwickeln und ihnen bei ihren nächsten Schritten zu helfen.“
Valentin Schäfer, Sportlicher Leiter Viktoria Köln, sagt: „Wir sind glücklich, mit Jakob einen intensiven Wand- und Abschlussstürmer zu verpflichten. Wir möchten uns bei Schalke bedanken, dass die Abwicklung der Leihe nach der Unterschrift seines Vertrages reibungslos funktioniert hat. Jetzt freuen wir uns auf die Zeit mit Jakob.“
„Ich möchte mich für das Vertrauen der Verantwortlichen bedanken. Sie haben mir im vergangenen Sommer die Möglichkeit gegeben, meinen Weg auf Schalke zu beginnen. Jetzt freue ich mich auf die Herausforderung bei Viktoria Köln. Ich habe Bock auf das Team, den Verein und die Stadt. Ich möchte meine Energie in die Mannschaft einbringen und meine Stärken auf dem Platz zeigen. Mein starker linker Fuß und mein Kopfballspiel zeichnen mich auf dem Platz aus.“, erklärt Sachse.
Ott begann seine fußballerische Laufbahn beim TSV Murnau in Oberbayern. 2016 wechselte der Stürmer in die Jugendakademie des TSV 1860 München. Bei den Münchener Löwen durchlief Ott sämtliche Jugendteams und sammelte Einsätze in der U17- und U19-Bundesliga. Zur Saison 2024/2025 stieß er zur Profimannschaft der Münchener und erzielte einen Treffer in 14 Drittligaeinsätzen. Im vergangenen Sommer wechselte Ott zu Münchens Drittliga-Konkurrent Viktoria Köln, kam aber nur zu vier Kurzeinsätzen in der Liga.
„Raphael kann auf allen Offensivpositionen hinter der Spitze spielen. Durch seine Kreativität kann er seine Mitspieler in torgefährliche Positionen bringen. Gleichzeitig besitzt er selbst einen starken Abschluss und ist jederzeit in der Lage, gefährlich vor dem Tor aufzutauchen“, ordnet Chef-Trainer Jakob Fimpel die Fähigkeiten seines Neuzugangs ein.
Schäfer, Sportlicher Leiter Viktoria Köln, sagt: „Schalke hat sich kurzfristig bei Raphael und uns mit der Option einer Leihe gemeldet. Gemeinsam haben wir dann entschieden, dass es für Raphaels Entwicklung in der Rückrunde das Beste ist bei Schalke mit einem super Trainerteam um Jakob Fimpel mehr Spielpraxis zu sammeln. Wir werden seine Entwicklung eng verfolgen und begleiten.“