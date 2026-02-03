Zwei "Leih-Deals" zwischen Schalke 04 und Viktoria Köln Der Regionalligist und der Drittligist tauschen zwei Offensivkräfte auf Leihbasis aus. von red · Heute, 11:21 Uhr · 0 Leser

Sachse (links) und Ott tauschen mindestens für die Rückrunde das Trikot.

Der 19-jährige Jakob Sachse hat beim FC Schalke 04 einen Lizenzspieler-Vertrag bis 2029 unterzeichnet und wurde bis Saisonende an Drittligist Viktoria Köln ausgeliehen. Bei Erreichen gewisser Parameter wird die Leihe um ein weiteres Jahr verlängert, S04 besitzt aber die Möglichkeit, Sachse in den Transferperioden zurückzuholen. Als Reaktion darauf haben sich S04 und Viktoria auf eine weitere Leihe verständigt. Der 20-jährige Raphael Ott steht in Köln unter Vertrag, wird aber bis zum Saisonende für die Knappen-U23 in der Regionalliga West auf Torejagd gehen.

Sachse kommt gebürtig aus Leipzig, durchlief die Jugend von RB Leipzig und schloss sich 2024 dem 1. FC Düren an, bevor er im vergangenen Sommer von Schalke verpflichtet wurde. In der laufenden Saison kommt er auf 14 Torbeteiligungen in 18 Regionalliga-Partien. „Jakob ist einen tollen Weg gegangen, seit er im Sommer zu unserer Regionalliga-Mannschaft gekommen ist. Er hat in den vergangenen Monaten häufig mit der Lizenzmannschaft trainiert und einen guten Eindruck hinterlassen“, sagt Youri Mulder, Direktor Profifußball. „Sein Beispiel zeigt, welchen Beitrag unsere U23 um Chef-Trainer Jakob Fimpel leistet, Spieler zu entwickeln und ihnen bei ihren nächsten Schritten zu helfen.“

Valentin Schäfer, Sportlicher Leiter Viktoria Köln, sagt: „Wir sind glücklich, mit Jakob einen intensiven Wand- und Abschlussstürmer zu verpflichten. Wir möchten uns bei Schalke bedanken, dass die Abwicklung der Leihe nach der Unterschrift seines Vertrages reibungslos funktioniert hat. Jetzt freuen wir uns auf die Zeit mit Jakob.“ „Ich möchte mich für das Vertrauen der Verantwortlichen bedanken. Sie haben mir im vergangenen Sommer die Möglichkeit gegeben, meinen Weg auf Schalke zu beginnen. Jetzt freue ich mich auf die Herausforderung bei Viktoria Köln. Ich habe Bock auf das Team, den Verein und die Stadt. Ich möchte meine Energie in die Mannschaft einbringen und meine Stärken auf dem Platz zeigen. Mein starker linker Fuß und mein Kopfballspiel zeichnen mich auf dem Platz aus.“, erklärt Sachse.