Zwei Legenden des TSV Urdenbach beim letzten Duell

Ein würdiger Abschluss für Marvin Borchers (li.) und Mike Kütbach. – Foto: Spielerprofil

Jede Menge Fußballspaß und ein fröhliches Wiedersehen mit „alten“ Kumpels wird es am Samstag bei einem ganz besonderen Freundschaftsspiel in Urdenbach geben, mit dem Marvin Borchers und Mike Kütbach, zwei Legenden des TSV, in den „Ruhestand“ verabschiedet werden. Zahlreiche Weggefährten haben ihre Teilnahme an diesem nostalgischen Event zugesagt. Zum munteren Mitfeiern ist auch das Publikum eingeladen.

Anpfiff auf der Sportanlage an der Kammerathsfeldstraße ist um 12 Uhr. Dann wird „Team Borchers“ – im Alte-Herren-Tempo und mit einer angepassten Spieldauer über zweimal 30 Minuten – gegen „Team Kütbach“ antreten und mit Hacke und Spitze trickreiche Erinnerungen an eine gute alte Fußballzeit aufleben lassen.

Als Coach der Ehemaligen-Formation um Marvin Borchers fungiert Frank Lippold. Das Urdenbacher Trainer-Urgestein dürfte an der Seitenlinie seinen Ex-Kickern gewohnt engagiert Anweisungen geben. Namhafte Süd-Größen wie die Brüder Bojan und Yogi Kitic, Jürgen Roeder, Andreas Stehling und Daniel Wenzel kommen zum Einsatz und wollen ihr spielerisches Können noch einmal aufblitzen lassen. Auch Marvins Bruder Maurice, aktuell in der zweiten Mannschaft vom VfL Benrath aktiv, und Trainer-Sohn Tobias Lippold vom Oberligisten VfL Jüchen sind unterstützend mit von der Partie. Die Spielleitung obliegt mit Conners Przibylla einem Landesliga-erfahrenen Unparteiischen.

„Ich habe den Fußball immer geliebt“, bekennt Borchers, der seinem TSV mehr als 30 Jahre die Treue gehalten und seine Fußballstiefel zum Saisonende im Alter von jetzt 35 Jahren an den Nagel gehängt hat – mit gemischten Gefühlen zwischen mehr als nur ein bisschen Wehmut und gespannter Vorfreude auf etwas Neues. Fließen Tränen? „Emotional habe ich mich bereits bei meinem letzten Heimspiel verabschiedet“, sagt er.

Die Familie mit Ehefrau Sophie und einem vierjährigen Töchterchen sowie dem erst vier Wochen alten Sohnemann soll zukünftig stärker im Mittelpunkt stehen. Und vielleicht das Fahrradfahren, das der Projektingenieur beim Düsseldorfer Henkel-Konzern als alternatives Hobby für sich entdeckt hat. Touren durchs Bergische Land rund um Solingen sind bereits eine erste Herausforderung gewesen. Einen Langstreckentrip bis nach Borkum wagte Borchers jüngst im Mai mit großem Erfolg.

Unter Kütbach gelang der Aufstieg in die Kreisliga A

Mike Kütbach, ein echter Garather Jung, wie er sich selbst bezeichnet, war vor neun Jahren überraschend zum benachbarten Lokalrivalen Urdenbach gewechselt. Frank Lippold hatte ihn damals als seinen Nachfolger als Trainer zum TSV gelockt. „Das war die beste Entscheidung in meinem Fußball-Leben“, bekennt Lippold im Nachhinein und lobt den ehemaligen GSV-Torwart.

Zu Recht. Mit Kütbach glückte den Urdenbachern nämlich ein kleines Fußballwunder mit einem Aufstieg zunächst in die Kreisliga A und anschließend sogar in die Bezirksliga – das Highlight in der sportlichen Karriere des 41-Jährigen städtischen Bediensteten, und ein „Weltklasse-Gefühl“. Zuletzt allerdings ging es wieder bergab, und es folgte ein Doppelabstieg bis zurück in die Kreisliga B.

Im Team Kütbach wird es ein Wiedersehen geben mit Marc Uhlendorf, Slawo Schulte, Marc Daehne, Michel Feeger und Dennis „Hanu“ Hanuschkiewitz. Über Langeweile dürfte sich Mike Kütbach künftig nicht beklagen können. Ehefrau Nadine hegt große Pläne. „Wir wollen reisen“, verrät Kütbach. Seine Frau habe bereits „tolle Länder“ als Ziel ins Visier genommen. Jetzt stehen Hawaii und Neuseeland ganz oben auf der Wunschliste, statt Sonntag für Sonntag mit Heimspielen oder Auswärtspartien im Fußballkreis zu verbringen. „Das Feuer fehlt inzwischen ein bisschen“, räumt Kütbach ein. Seine Kinder Aimee (22) und Lennox (17) sind längst erwachsen und werden – wie Nachkömmling Nele (10) – den Eltern bei den neuen Freizeitplänen kaum im Wege stehen.

Zum Abschiedsspiel verspricht der TSV die kulinarische Versorgung der Gäste – und hat sicher auch noch für die eine oder andere Überraschung in petto.