Beim Duisburger SV hatte die neue sportliche Führung einen guten Einstand. – Foto: Riccarda Maszun

Zwei Lebensretter, ein Abbruch und ein Trainerwechsel mit Diskussionen Das sind die Schlagzeilen der 44. Kalenderwoche bei FuPa Niederrhein und Mittelrhein.

Auch in der abgelaufenen Woche gab es auf und neben den Fußballplätzen wieder viel zu besprechen. In Essen retteten zwei Gegenspieler einem Fußballer das Leben, der seine Zunge verschluckt hatte. In Lowick trat der Trainer der Zweiten kurz vor einem Spiel zurück, was nicht jeder im Verein verstand. Und im Interview äußern sich der Trainer von Viktoria Goch und der neue Sportvorstand des Duisburger SV 1900. Von der Tabellenspitze grüßt zudem wieder der FC Wegberg-Beeck.

Trainer-Rücktritt bei DJK Lowick II mit Nebengräuschen Am vorigen Sonntag ist Trainer Michael Gastrop Stunden vor dem Spiel gegen BW Dingden II in der Kreisliga A Rees-Bocholt als Trainer zurückgetreten, ein etwas ungewöhnlicher Zeitpunkt. Gründe nennt er, doch die kann der Sportliche Leiter Jan Biermann nicht recht verstehen. >>> Hier geht es zur kompletten Meldung ------------------------------------------------------------------------------------- Echte Lebensretter in der Essener Kreisliga B Nach einem Zusammenstoß kurz vor dem Schlusspfiff blieb ein Spieler des Vogelheimer SV III am vorigen Sonntag liegen, versuchte aufzustehen und krampfte dann sichtbar. Er hatte seine Zunge verschluckt, und zwei Gegenspieler des Essener SC Preußen II haben in dieser Situation geistesgegenwärtig reagiert. >>> Hier geht es zur kompletten Meldung ------------------------------------------------------------------------------------- Philipp Seefeld spricht über den Duisburger SV 1900 Gemeinsam mit dem neuen Trainer Alessandro Vergaro und dem neuen Sportlichen Leiter Michele Mastrolonardo will der ebenfalls neue Sportvorstand Phulipp Seefeld beim Duisburger SV 1900 richtig anpacken. >>> Hier geht es zum kompletten Interview ------------------------------------------------------------------------------------- Die neue Frauen- und Mädchenabteilung des 1. FC Viersen braucht neue Führung Im Sommer startete am Hohen Busch ein neuen Mädchen- und Frauenprojekt, das jetzt bereits einen neuen Chef benötigt. Torsten Dix zieht sich aus privaten Gründen von der Aufgabe zurück. >>> Hier geht es zur kompletten Meldung ------------------------------------------------------------------------------------- FC Wegberg-Beeck wieder an der Spitze der Mittelrheinliga Durch ein 3:1 beim FC Pesch hat sich der FC Wegberg-Beeck, der in den vergangenen Jahren zwischen Regionalliga und Mittelrheinliga gependelt ist, in der höchsten Verbandsspielklasse wieder an die Spitze gesetzt. >>> Hier geht es zur kompletten Meldung ------------------------------------------------------------------------------------- Das sagt Daniel Beine zum Erfolg des SV Viktoria Goch