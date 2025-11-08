Zwei Lautsprecher sind zurück beim SV Sonsbeck

Mit Kapitän Robin Schoofs und Jannis Pütz kehren zur Meerbusch-Partie zwei Führungsspieler zurück, die für den SVS wichtige Lautsprecher auf dem Platz sind. Hinter den Einsätzen von Niklas Binn (weiterhin verletzt) und Marco de Stefano (erkrankt) stehen Fragezeichen. Definitiv ausfallen wird Luca Janßen, der gegen Kleve die Gelb-Rote Karte sah. „Luca war in der Bewegung. Mit ein bisschen Fingerspitzengefühl hätte man die zweite gelbe Karte nicht zeigen müssen. Aber da der Schiedsrichter vorher schon zwei Spieler vom Platz stellte, blieb er seiner Linie treu. Es gab auch keinen Grund für Luca, den Ball wegzuschießen. Daraus muss er lernen“, sagt Losing.

Janßen ergänzt: „Ich glaube schon, dass mein Platzverweis Anteil am Unentschieden hat. Trotzdem müssen wir das Spiel früher entscheiden. Wenn wir nicht an unsere Grenzen gehen, ist es immer schwer, Spiele in der Oberliga zu gewinnen.“ Der 24-Jährige, der in der Vergangenheit immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte, ist nun komplett beschwerdefrei und hat sich zurück ins Team gekämpft. Janßen stand in den letzten fünf Pflichtspielen sogar in der Startelf.

„Wir erwarten ein enges Spiel“

„Ich bin aktuell sehr zufrieden und versuche, den Trainer mit meinen Leistungen zu überzeugen.“ Neben seinem Studium verbringt Janßen viel Zeit im Willy-Lemkens-Sportpark. Denn neben der ersten Mannschaft ist er zudem als Trainer der U19-Mannschaft im Einsatz. „Die Arbeit mit den Jugendlichen macht mir sehr viel Spaß. Wir haben mit Kimon Beckovic und Liam Ingendahl auch zwei Spieler, die schon regelmäßig bei uns in der ersten Mannschaft mittrainieren. Unser Ziel ist es, wieder vermehrt Eigengewächse in unserem Oberliga-Kader einzubinden.“ Zur kommenden Aufgabe in Meerbusch meint Janßen: „Wir müssen uns mit unserem Zusammenhalt und Laufbereitschaft das Spielglück wieder erarbeiten.“

Eine Woche vor dem Pokalknaller gegen den MSV Duisburg gibt‘s in Meerbusch ein Wiedersehen mit Horst Riege, der von 2010 bis 2014 Trainer in Sonsbeck war, engagiert sich seit 2016 beim TSV als Teammanager. Der mittlerweile 72-Jährige, der zuletzt auch gesundheitlich angeschlagen war, denkt nicht ans auf Hören. „Solange der Körper und vor allem der Kopf mit macht, bleibe ich dem Fußball treu. So habe ich eine Aufgabe, die mir Spaß macht und mich fit hält“, sagt Riege, der ein enges und freundschaftliches Verhältnis zu Losing hat.