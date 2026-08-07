Zwei Lattentreffer bei 0:0: Parsberg lässt erstmals Federn

Mit dem Punktgewinn in Parsberg landet die neuformierte Mannschaft des VfB Bach einen kleinen Achtungserfolg. – Foto: Felix Schmautz

In der Bezirksliga Süd hat der TV Parsberg den vierten Sieg im vierten Spiel verpasst. Die Elf von Trainer Andreas Pollakowski kam im Freitagabend-Heimspiel gegen den VfB Bach nicht über ein torloses 0:0 hinaus. Die gut eingestellte Bacher Mannschaft agierte defensiv und kämpferisch ordentlich, machte dem Favoriten das Leben schwer. In der Schlussphase waren die Gastgeber dem Lucky Punch dennoch näher und hatten bei zwei Lattentreffern Pech. Eine gelbrote Karte an Bachs Sandro Schneider (87.) sollte letztlich nicht Gewicht fallen. Der TVP steht nun bei zehn, der VfB bei fünf Punkten.



Andreas Pollakowski (Trainer TV Parsberg): „Mit dem Ergebnis sind wir natürlich nicht zufrieden. Über weite Strecken hatten wir das Spiel absolut im Griff, haben gegen den Ball als Mannschaft brutal gut gearbeitet und uns genug Chancen erarbeitet, um die Partie für uns zu entscheiden. Leider haben wir unsere Möglichkeiten nicht genutzt. Solche Spiele gibt es im Fußball. Entscheidend ist, dass die Leistung gestimmt hat. Daran wollen wir nächste Woche anknüpfen und vor dem Tor konsequenter sein.“



Thomas Seitz (Trainer VfB Bach): „Anfangs sind wir ein wenig schwer ins Spiel gekommen. Je länger das Spiel gedauert hat, desto besser standen wir defensiv. Heute haben wir etwas mehr Wert auf die Verteidigung gelegt. In der ersten Halbzeit haben wir nichts Großartiges zugelassen. Schlussendlich waren wir kämpferisch und läuferisch sehr gut. Hintenraus hatten wir das Quäntchen Glück, weil Parsberg kurz vor Schluss zwei Lattentreffer hatte. Deshalb war der Punktgewinn ein bisschen glücklich. Wir selbst hatten in der 84. Minute auch nochmal einen Fernschuss, den der Torwart super raus hat. Für uns ist es ein wichtiger Punkt, auch wenn er ein bisschen glücklich war. Es war eine gute Mannschaftsleistung!“