Zwei Last-Minute-Tore in Bad Dribug und Dahl/Dörenhagen

Spitzenreiter Bad Lippspringe feiert einen 6:0 Kantersieg beim SV Dringenberg – Foto: Fischer

Spieltag 23

In der Bezirksliga Westfalen Staffel 3 liefern die Teams packende Duelle ab: Borchen demoliert Horn mit einem 7:0, Bad Lippspringe setzt sich souverän durch, und in den Abstiegsschlachten punkten Asemissen und Driburg mit dramatischen Wendungen.

————————————————————



Grün-Weiß Anreppen – FC Peckelsheim/Eissen/Löwen 3:1 (2:1) Anreppen siegt trotz Unterzahl – Frühstart reicht zum Dreier

Grün-Weiß Anreppen hat sich gegen den FC Peckelsheim/Eissen/Löwen mit 3:1 durchgesetzt und bleibt im oberen Mittelfeld stabil. Ein starker Beginn brachte die Führung: Janosch Kersting traf bereits in der 5. Minute, und Maximilian Bäumler erhöhte in der 17. Spielminute. Zwar konnte Kai Stolte in der 33. Minute für Peckelsheim verkürzen, doch Maximilian Bunte machte mit seinem Treffer in der 69. Minute alles klar. Selbst die Gelb-Rote Karte für Daniel Austenfeld in der 81. Spielminute konnte den Heimsieg nicht mehr gefährden. Thieschneider: „Ein schwieriges Spiel, aber solide gewonnen“

Anreppens Trainer Dennis Thieschneider zeigte sich nach der Partie zufrieden: „Wir haben gut angefangen, aber dann stark nachgelassen. Es war ein schwieriges Spiel, aber wenn man als Aufsteiger so ein Spiel kontrolliert und gewinnt, kann man auch mit einer soliden Leistung zufrieden sein.“

Rebmann: „Gegentore einfach zu einfach“

Peckelsheims Trainer Matthias Rebmann haderte mit den einfachen Gegentoren: „Wir haben ein gutes Spiel gemacht, aber leider wieder zu einfache Gegentore bekommen. Nach fünf Minuten das 1:0 durch einen tiefen Ball und auch beim 2:0 wieder eine ähnliche Situation. Wir hätten den Ball klären können, aber haben uns gegenseitig behindert. Dennoch waren wir die spielbestimmende Mannschaft und haben gute Chancen herausgespielt. Am Ende waren es aber einfach zu wenig Tore für den Aufwand.“







—————————————————————————



TuS Bad Driburg – SV Fürstenau/Bödexen 3:2 (0:2) ————————————————————————— Comeback-Sieg für Driburg – Derksen trifft spät Was für ein Spiel! Die Gäste aus Fürstenau führten zur Pause mit 2:0, auch dank eines unglücklichen Eigentors von Lukas Anke (44.). Doch Driburg zeigte Moral: Fadl Makkar (66.) und Noel Kloos (68.) glichen binnen zwei Minuten aus. Den Schlusspunkt setzte schließlich Maxim Derksen (89.) mit dem 3:2-Siegtreffer.







—————————————————————————



SV Höxter – FSV Bad Wünnenberg/Leiberg 5:1 (3:0) ————————————————————————— Höxter zerlegt Wünnenberg – Schmitt mit Dreierpack Mit einer bärenstarken ersten Halbzeit legte Höxter den Grundstein für den deutlichen Heimsieg. Jannis Ortmann (2., 11.) und André Schmitt (6., 76., 88.) sorgten für klare Verhältnisse. Der zwischenzeitliche Anschluss von Zamojski (55.) blieb nur Ergebniskosmetik. Mit diesem Statement-Sieg baut Höxter den Vorsprung auf die Abstiegsränge weiter aus.







—————————————————————————



Delbrücker SC II – SV Eintracht Jerxen-Orbke 1:4 (1:3) ————————————————————————— Eintracht Jerxen-Orbke dominiert in Delbrück – Doppelschlag ebnet den Weg Ein starker Auftritt von SV Eintracht Jerxen-Orbke sichert drei verdiente Punkte beim Tabellennachbarn Delbrücker SC II. Bereits nach 25 Minuten war die Partie nahezu entschieden: Kevin Pietsch (5.) und Fabian Benning (11.) brachten die Gäste früh mit 2:0 in Führung, ehe Nico Laubinger in der 25. Minute gar auf 3:0 erhöhte. Delbrück stemmte sich kurzzeitig gegen die Niederlage, kam durch Maxim Jung (62.) zum Anschluss, doch echte Hoffnung keimte nicht mehr auf. In der Nachspielzeit schnürte Pietsch seinen Doppelpack (90.+1) und setzte den Schlusspunkt.







—————————————————————————



TSV Horn – SC Borchen 0:7 (0:1) ————————————————————————— SC Borchen zerlegt TSV Horn – Cazacu mit Dreierpack Ein einseitiges Spiel in Horn: Der SC Borchen feierte einen Kantersieg und bleibt damit im Aufstiegsrennen weiter oben dran. Nach verhaltenem Start war es Thomas Müller (37.), der das Spiel eröffnete. In Halbzeit zwei drehten die Gäste richtig auf. Ildirim Abishov (46., 80.), Ilhan Majiq (58.) und ein überragender Luca Jon Cazacu (72., 88., 90.) sorgten für ein wahres Offensivfeuerwerk. Die überforderte Horn-Defensive fand nie Zugriff auf das Spiel, während Borchen gnadenlos effektiv agierte.







————————————————————————— SV Dringenberg – BV Bad Lippspringe 0:6 (0:4) ————————————————————————— Bad Lippspringe marschiert weiter – Karaca mit Hattrick Der Ligaprimus aus Bad Lippspringe ließ auch in Dringenberg nichts anbrennen. Cagatay Karaca (31., 45.+1, 75.) avancierte mit einem Dreierpack zum Mann des Tages. Markus Witmann (33.), Sebastian Woitzyk (39.) und Noel Hirschberg (62.) reihten sich ebenfalls in die Torschützenliste ein. Dringenberg war vor heimischer Kulisse chancenlos, fand kaum Entlastung und wurde vor allem in der ersten Halbzeit überrollt.







—————————————————————————



FC Dahl/Dörenhagen – USC Altenautal 2:1 (1:0) ————————————————————————— Dramatik pur – Forell sichert Sieg in der Nachspielzeit In einer intensiv geführten Partie mit frühem Platzverweis (Torwart Dohmann sah in der 22. Minute glatt Rot) und viel Einsatz erkämpfte sich Dahl/Dörenhagen trotz Unterzahl einen leidenschaftlichen Heimsieg. Johannes Thewes (40.) brachte sein Team in Führung, Timo Becker (70.) glich für die Gäste aus. Als alles nach einem Remis roch, war es der eingewechselte Dennis Forell (90.+4), der das Stadion zum Beben brachte.







—————————————————————————



TuS Asemissen – TBV Lemgo 2:2 (1:1) ————————————————————————— Seipt-Doppelpack reicht Asemissen nicht – Lemgo punktet spät TuS Asemissen verpasst trotz guter Leistung einen dringend benötigten Sieg im Abstiegskampf. Nach dem frühen Rückstand durch Louis Hagemann (17.) drehte Marius Seipt (33./FE, 55.) mit einem Doppelpack das Spiel. Doch Lemgo blieb dran und glich durch Joker Louis König (84.) spät aus.