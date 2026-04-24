 2026-04-23T13:43:33.969Z

Allgemeines

Zwei Last-Minute-Schocks in der Oberliga: Rückschläge für ETV und TSV

Spektakel in der Oberliga Hamburg: Eimsbütteler TV gibt den Sieg gegen SC Victoria tief in der Nachspielzeit aus der Hand, während FC Süderelbe und Niendorfer TSV ein wildes 4:4 liefern. Der FCS kommt nach einem 0:3 zurück. Beide Ausgleichstreffer fallen spät in der Nachspielzeit.

von red · Heute, 22:24 Uhr · 0 Leser
Spektakel beim FC Süderelbe.
Spektakel beim FC Süderelbe. – Foto: IMAGO / Lobeca

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SC Victoria
Niend. TSV

Spektakel in der Oberliga Hamburg: Eimsbütteler TV gibt den Sieg gegen SC Victoria tief in der Nachspielzeit aus der Hand, während FC Süderelbe und Niendorfer TSV ein wildes 4:4 liefern.

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Rückschlag für den ETV

Heute, 19:45 Uhr
Eimsbütteler TV
Eimsbütteler TVETV
SC Victoria
SC VictoriaSC Victoria
3
3
Abpfiff

Was für ein Finish in Eimsbüttel: Eimsbütteler TV und SC Victoria trennen sich 3:3 - mit zwei Treffern in der Nachspielzeit und einem dramatischen Ausgang.

Der Tabellenführer erwischte den besseren Start, Max-Adrian Donel Mbodje traf früh zur Führung (7.). Doch Victoria reagierte stark: Luca Joel Palzer (15.) und Brian Jungjohann (25.) drehten die Partie innerhalb weniger Minuten. Lange lief der ETV diesem Rückstand hinterher, ehe Toralf Hense in der Schlussphase zum entscheidenden Faktor wurde. Erst glich er in der 83. Minute aus, dann schien er mit seinem Treffer in der 90.+3 Minute das Spiel komplett zu drehen. Doch Victoria hatte die letzte Antwort: Moritz Erichsen traf in der 90.+6 Minute zum 3:3 und entriss dem Spitzenreiter den sicher geglaubten Sieg.

Für den ETV bedeutet das Remis 72 Punkte und weiterhin Rang eins, doch der Vorsprung auf den ETSV Hamburg bleibt knapp. Victoria festigt mit 57 Punkten Rang vier und beweist einmal mehr seine Qualität gegen die Spitzenteams.

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Süderelbe kommt nach 0:3 zurück

Heute, 19:30 Uhr
FC Süderelbe
FC SüderelbeSüderelbe
Niendorfer TSV
Niendorfer TSVNiend. TSV
4
4
Abpfiff

Auch in Süderelbe wurde es spektakulär - und erneut entschied die Nachspielzeit. Beim 4:4 zwischen FC Süderelbe und Niendorfer TSV wechselte das Momentum mehrfach, begleitet von zwei frühen Platzverweisen. Niendorf legte furios los: Leandro Kreit Casale (5.), Leon Timon Meyer (8.) und Daniel Brückner per Handelfmeter (17.) stellten schnell auf 3:0. Doch die Partie wurde durch zwei Rote Karten früh beeinflusst - zunächst für Osman Güraltunkeser (11.), kurz darauf auch für Jesse Petri (14.).

Im zweiten Durchgang kämpfte sich Süderelbe zurück: Enrique Elijah Asanti Antonius Molina Molina (73.), Theodoros Ganitis (78.) und Joscha Oguazu (83.) sorgten für den Ausgleich. Doch die Partie blieb wild: Lennart Konstantin Henry Merkle traf in der 84. Minute zur erneuten Führung für Niendorf. Wie schon in Eimsbüttel fiel die Entscheidung in der Nachspielzeit - diesmal mit dem besseren Ende für die Gastgeber: Theodoros Ganitis erzielte in der 90.+6 Minute den Treffer zum 4:4.

Süderelbe steht nun bei 39 Punkten und bleibt im Mittelfeld, während Niendorf mit 37 Zählern wichtige Punkte liegen lässt. Beide Teams zeigten jedoch Moral - und lieferten eines der torreichsten Spiele der Saison.

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Liveticker: TuS Dassendorf - TuRa Harksheide

Morgen, 13:00 Uhr
TuS Dassendorf
TuS DassendorfDassendorf
TuRa Harksheide
TuRa HarksheideHarksheide
13:00

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Liveticker: Teutonia 05 - FC Türkiye Wilhelmsburg

Morgen, 13:00 Uhr
FC Teutonia 05 Ottensen
FC Teutonia 05 OttensenTeutonia 05
FC Türkiye Wilhelmsburg
FC Türkiye WilhelmsburgFC Türkiye
13:00

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Liveticker: SV Curslack-Neuengamme - TSV Sasel

Morgen, 15:00 Uhr
SV Curslack-Neuengamme
SV Curslack-NeuengammeCurs.-Neueng
TSV Sasel
TSV SaselTSV Sasel
15:00

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Liveticker: USC Paloma - ETSV Hamburg

So., 26.04.2026, 10:45 Uhr
USC Paloma
USC PalomaUSC Paloma
ETSV Hamburg
ETSV HamburgETSV Hamburg
10:45

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Liveticker: HEBC Hamburg - Nikola Tesla

So., 26.04.2026, 10:45 Uhr
HEBC Hamburg
HEBC HamburgHEBC Hamburg
FK Nikola Tesla
FK Nikola TeslaNikola Tesla
10:45

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Liveticker: HT 16 - SC Vorwärts/Wacker

So., 26.04.2026, 12:30 Uhr
HT 16
HT 16HT 16
SC Vorwärts/Wacker Billstedt
SC Vorwärts/Wacker BillstedtVorw. Wacker
12:30

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Liveticker: SV Halstenbek-Rellingen - TSV Buchholz

So., 26.04.2026, 14:00 Uhr
SV Halstenbek-Rellingen
SV Halstenbek-RellingenHalstenbek-R
TSV Buchholz 08
TSV Buchholz 08Buchholz 08
14:00

Das sind die nächsten Spieltage

21. Spieltag
Fr., 01.05.26 15:00 Uhr Eimsbütteler TV - TuS Dassendorf
Fr., 01.05.26 20:00 Uhr FC Süderelbe - HEBC Hamburg
Sa., 02.05.26 12:00 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - FK Nikola Tesla
So., 03.05.26 10:45 Uhr USC Paloma - TSV Sasel
So., 03.05.26 12:30 Uhr HT 16 - SV Curslack-Neuengamme
So., 03.05.26 13:00 Uhr FC Türkiye Wilhelmsburg - SC Victoria
So., 03.05.26 14:00 Uhr SV Halstenbek-Rellingen - TuRa Harksheide
So., 03.05.26 14:00 Uhr TSV Buchholz 08 - SC Vorwärts/Wacker Billstedt
So., 03.05.26 15:00 Uhr ETSV Hamburg - Niendorfer TSV

33. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr SC Victoria - FC Süderelbe
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - Eimsbütteler TV
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide - SV Curslack-Neuengamme
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr Niendorfer TSV - FC Teutonia 05 Ottensen
So., 10.05.26 10:45 Uhr HEBC Hamburg - ETSV Hamburg
So., 10.05.26 13:00 Uhr FC Türkiye Wilhelmsburg - SV Halstenbek-Rellingen
So., 10.05.26 14:00 Uhr TSV Buchholz 08 - USC Paloma
So., 10.05.26 14:30 Uhr FK Nikola Tesla - TuS Dassendorf
So., 10.05.26 15:00 Uhr TSV Sasel - HT 16

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