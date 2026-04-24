Zwei Last-Minute-Schocks in der Oberliga: Rückschläge für ETV und TSV

Für den ETV bedeutet das Remis 72 Punkte und weiterhin Rang eins, doch der Vorsprung auf den ETSV Hamburg bleibt knapp. Victoria festigt mit 57 Punkten Rang vier und beweist einmal mehr seine Qualität gegen die Spitzenteams.

Auch in Süderelbe wurde es spektakulär - und erneut entschied die Nachspielzeit. Beim 4:4 zwischen FC Süderelbe und Niendorfer TSV wechselte das Momentum mehrfach, begleitet von zwei frühen Platzverweisen. Niendorf legte furios los: Leandro Kreit Casale (5.), Leon Timon Meyer (8.) und Daniel Brückner per Handelfmeter (17.) stellten schnell auf 3:0. Doch die Partie wurde durch zwei Rote Karten früh beeinflusst - zunächst für Osman Güraltunkeser (11.), kurz darauf auch für Jesse Petri (14.).

Im zweiten Durchgang kämpfte sich Süderelbe zurück: Enrique Elijah Asanti Antonius Molina Molina (73.), Theodoros Ganitis (78.) und Joscha Oguazu (83.) sorgten für den Ausgleich. Doch die Partie blieb wild: Lennart Konstantin Henry Merkle traf in der 84. Minute zur erneuten Führung für Niendorf. Wie schon in Eimsbüttel fiel die Entscheidung in der Nachspielzeit - diesmal mit dem besseren Ende für die Gastgeber: Theodoros Ganitis erzielte in der 90.+6 Minute den Treffer zum 4:4.

Süderelbe steht nun bei 39 Punkten und bleibt im Mittelfeld, während Niendorf mit 37 Zählern wichtige Punkte liegen lässt. Beide Teams zeigten jedoch Moral - und lieferten eines der torreichsten Spiele der Saison.