Zwei Landkreis-Duelle im Tegernseer Tal

Optimistisch fährt der TSV Weyarn (weiß) zum Auswärtsspiel nach Ascholding. – Foto: THOMAS PLETTENBERG

In der Kreisklasse 2 gibt es an diesem Samstag gleich zwei Derbys im Tegernseer Tal: Der FC Rottach-Egern empfängt Otterfing, Kreuth spielt gegen Hausham.

Landkreis – Gleich zwei Landkreis-Duelle finden in der Kreisklasse 2 zeitgleich im Tegernseer Tal statt. Die Fußballfans haben also die Qual der Wahl und müssen sich zwischen dem Match zwischen dem FC Rottach-Egern und dem TSV Otterfing und dem Duell zwischen dem FC Real Kreuth und der SG Hausham entscheiden. FC Rottach-Egern – TSV Otterfing Sa., 15 Uhr Zwei wichtige Siege fuhr der FC Rottach-Egern zuletzt in Darching und gegen RW Bad Tölz ein. Beim Landkreis-Duell gegen den TSV Otterfing sind die Rottacher in der Außenseiterrolle und haben nichts zu verlieren. „Otterfing ist der Favorit, ich sehe es als Bonusspiel“, sagt FC-Coach Bernhard Gruber. „Wir müssen an die Grenzen gehen. Ein Punkt wäre super für uns.“ Verzichten muss Gruber auf Pascal Metzger. „Wir müssen die gefährlichen Otterfinger Standards verhindern und die schnellen Außenspieler in den Griff bekommen.“

Der TSV Otterfing geht nach über zwei Wochen ohne Spiel ausgeruht in die Partie. „Rottach hat eine gute Mannschaft. Wir wissen um ihre Stärken und wollen drei Punkte mitnehmen, um vorne dranzubleiben“, erklärt TSV-Abteilungsleiter Dominik Urban. Personell hat sich bei den Otterfingern nicht viel geändert: Einige Spieler sind angeschlagen, weitere Kicker fehlen. „Aber wir sind breit genug aufgestellt, um das Spiel in Rottach positiv bestreiten zu können.“ FC Real Kreuth – SG Hausham Sa., 15 Uhr Mit weißer Weste geht der FC Real Kreuth ins Heimspiel gegen die SG Hausham. Es ist das siebte Spiel am Enterbach für die Kreuther, die mit 21 Punkten das Klassement anführen. Bei den Hausherren kehrt Louis Sachau zurück ins Tor, Kilian Kölbl fällt weiter aus. „Hausham ist nach fünf Spielen noch ungeschlagen. Sie haben ihre beiden Auswärtsspiele gewonnen“, weiß FC-Trainer Michael Zieringer. „Uns erwartet ein Derby, in dem es rassig zur Sache geht.“ Das spielfreie Wochenende habe dem Team gutgetan. Jetzt gelte es, das Tempo hochzuhalten.