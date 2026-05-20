Zwei Landesligisten schlagen auf dem Transfermarkt zu

– Foto: Sport-Union Neckarsulm

Der VfR Birkmannsweiler meldet seinen ersten Transfer für die Saison 2026/27. Nik Höschele wechselt vom TSV Nellmersbach an den Buchenbach. Der 29-jährige defensive Mittelfeldspieler soll dem Kreisligisten Erfahrung, Stabilität und Struktur geben. In Rot-Weiß wird er künftig eine wichtige Rolle im Zentrum übernehmen.

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FV Löchgau

Der FV Löchgau verstärkt als Zweiter der Landesliga Württemberg, Staffel 1, seine Offensive mit Jan Sonntag. Der junge Stürmer wechselt von Germania Bietigheim zum FVL und hatte dort mit 26 Saisontoren und acht Vorlagen großen Anteil an der Meisterschaft. Zuvor stand Sonntag beim Oberligisten TSG Backnang unter Vertrag, bringt also trotz seines Alters bereits gute Ausbildung und höherklassige Erfahrung mit. Sportlicher Leiter Daniel Brodbeck hebt Dynamik, Torriecher und Einsatzbereitschaft hervor. Löchgau gewinnt damit einen Angreifer mit klarer Abschlussqualität.

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Sport-Union Neckarsulm

Die Sport-Union Neckarsulm holt in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, ein bekanntes Gesicht zurück. Felix Wahl wechselt aus der U19 der SG Heidelberg-Kirchheim zur SUN. Der 18-jährige Außenspieler sammelte dort Erfahrung in der U19-ENBW-Oberliga, zuvor spielte er bei der SG Sonnenhof Großaspach in der U17-Oberliga. Da Wahl bereits in der Jugend für Neckarsulm aktiv war, ist seine Rückkehr auch ein Zeichen regionaler Bindung. Mit Schnelligkeit, Dribbelstärke und Dynamik kann er offensiv wie defensiv auf den Außenbahnen eingesetzt werden.

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