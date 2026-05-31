Zwei Landesligisten mit Transfers und Bezirksliga-Keeper hört auf

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der SSV Schwäbisch Hall stellt die nächsten Weichen für die kommende Saison: Mit Mika Joel Thalheimer schließt sich ein junger Abwehrspieler dem Landesligisten an. Er wechselt von den Sportfreunden Schwäbisch Hall zum SSV und bringt viel Entwicklungspotenzial für die Defensive mit. Künftig wird Mika Joel Thalheimer das rot-weiße Trikot tragen und soll den Kader weiter verstärken. Der SSV heißt seinen Neuzugang herzlich willkommen.

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TSV Bernhausen

Der TSV Bernhausen verstärkt sich zur kommenden Saison auf der Torspieler-Position: Alexander Lang wechselt vom Verbandsligisten SV Fellbach an den Fleinsbach. Der 27-Jährige kennt die Landesliga bereits bestens, schließlich stand er zuvor sechs Spielzeiten für den TSV Bad Boll zwischen den Pfosten. Zuletzt kam Alexander Lang in Fellbach nur noch zu wenig Spielzeit. Trotz anderer Angebote entschied er sich nun für den TSV Bernhausen. Herzlich willkommen in Lila!

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TSV Rudersberg

Beim TSV Rudersberg geht mit dem Saisonende eine verlässliche Konstante von Bord: Marcel Hinterkopf beendet seine aktive Karriere. Der 43-jährige Torhüter war seit seiner Ankunft zur Rückrunde 2023/24 ein wichtiger Rückhalt am Meikenmichel. In 60 Spielen stand Marcel Hinterkopf für den TSV zwischen den Pfosten und brachte Erfahrung, Ruhe und Einsatz ein. Der Verein bedankt sich für Leidenschaft und Verlässlichkeit und wünscht Marcel Hinterkopf für den neuen Lebensabschnitt alles Gute.

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FC 07 Albstadt

Der FC 07 Albstadt kann auch weiterhin auf Luigi Crincoli bauen. Der Spieler hat seinen Vertrag verlängert und wird damit auch künftig das blau-weiße Trikot tragen. Der Verein freut sich über die Zusage, bedankt sich für Einsatz und Leidenschaft und blickt voller Vorfreude auf die weitere gemeinsame Zeit.

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