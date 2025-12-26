Zwei Landesligisten beim Cheikhos-Cup in Burglengenfeld

Namensgeber und Sponsor des Turniers ist Imad Cheikho, der den ASV Burglengenfeld mit seiner Cheikhos Lounge sowie seinem neuen Lokal „Gustl“ in der Stadthalle Burglengenfeld tatkräftig unterstützt. „Der Verein bedankt sich herzlich für dieses Engagement, das eine solche Veranstaltung erst möglich macht“, teilt der ASV mit.



Sportlich dürfen sich die Zuschauer auf ein durchaus interessantes Teilnehmerfeld freuen. Vereine aus allen drei Oberpfälzer Fußballkreisen nehmen teil. Neben den beiden Gastgeberteams gehen folgende Mannschaften an den Start: FC Kosova Regensburg (Landesliga), SV Leonberg (Kreisklasse), DJK Weiden (Kreisklasse), 1. FC Schmidgaden (Kreisliga), SV Wilting (Kreisklasse) und SV Mitterkreith (Kreisklasse).



Sieht der Cheikhos-Cup zum ersten Mal einen anderen Sieger als Burglengenfeld? Die ersten beiden Auflagen des Turniers gingen an den gastgebenden Landesligisten, der auch heuer um die Favoritenrolle nicht herumkommt. Mit dem FC Kosova ist ein technisch versierter Liga-Konkurrent aus der Landesliga Mitte am Start.



„Es ist für reichlich Abwechslung, Tempo und Spannung gesorgt. Hallenfußball mit Bande, schnelle Kombinationen und zahlreiche Torchancen versprechen einen kurzweiligen Nachmittag für alle Fußballfans aus der Region. Der ASV Burglengenfeld freut sich auf zahlreiche Zuschauer, eine stimmungsvolle Atmosphäre und ein sportlich faires Turnier zwischen den Feiertagen“, gibt der Gastgeberverein zu Protokoll. Das erste Gruppenspiel zwischen Burglengenfeld (Team weiß) und Mitterkreith eröffnet um 14.30 Uhr die Veranstaltung, welche mit dem für 18.40 Uhr angesetzten Endspiel ihren Höhepunkt findet. Die Spielzeit beläuft sich zunächst auf 12 Minuten und wird bei den Final- und Platzierungsspielen auf 15 Minuten aufgestockt.





