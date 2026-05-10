Zwei Landesliga-Zugänge und Bezirksligist mit neuem Trainer

– Foto: Jens Körner

Beim SV Vaihingen endet zum Saisonende eine Zusammenarbeit, zugleich beginnt in der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen ein neuer Abschnitt. Tim Schumann wird die erste Mannschaft künftig nicht mehr betreuen, auch Co-Trainer Marco Eichler verlässt den Verein. Zur neuen Saison übernimmt Julian Borgia. Er kennt den SVV bereits aus der zweiten Mannschaft, für die er seit dem Winter spielt. Zuvor war Borgia Trainer beim SC Neubulach. Als Spieler sammelte er Erfahrungen beim FC Gärtringen sowie in der Jugend des VfB Stuttgart und der Stuttgarter Kickers. Vaihingen setzt damit auf einen Mann mit Bezug zum Verein.

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SG Schorndorf

Die SG Schorndorf verstärkt sich für die Landesliga Württemberg, Staffel 1, mit zwei Spielern aus der Region. Ahmed Akca kehrt zu seinem Jugendverein zurück, nachdem er im Aktivenbereich für den VfL Winterbach und den TSV Rudersberg spielte. Er gilt als technisch starker Offensivspieler mit Zug zum Tor. Zudem kommt Nico Klasik vom Nachbarn TSV Schornbach in die Daimlerstadt. Der 28-jährige Defensiv-Allrounder war dort Kapitän und soll Schorndorf mit Mentalität und Vielseitigkeit bereichern. Die SG setzt damit auf Qualität, Erfahrung und lokale Bindung.

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FSV Schwaigern

Der FSV Schwaigern setzt auch in der Saison 2026/27 auf Paul Holder. Der Co-Trainer bleibt dem Bezirksligisten erhalten und geht bereits in sein fünftes Jahr beim FSV. Neben seiner Arbeit an der Seitenlinie verantwortet Holder weiterhin das Torspielertraining und begleitet die Torhüter auch im Warm-up vor den Spielen. Für Schwaigern steht seine Zusage für Treue, Facharbeit und jene verlässliche Unterstützung, die im Trainerteam oft leise, aber entscheidend wirkt.

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