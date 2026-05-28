Zwei Landesliga-Spieler wechseln zum Bezirksliga-Spitzenteam

– Foto: Marcel Becker

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der TSV Deizisau verstärkt seine Offensive zur kommenden Saison mit Felix Kobelt. Der erfahrene Angreifer wechselt von der zweiten Mannschaft des SV Ebersbach nach Deizisau und bringt aus seinen Stationen beim TV Kemnat und TSV Scharnhausen viel Routine mit. Kobelt kann auf beiden Flügeln sowie im Sturm eingesetzt werden und soll dem TSV zusätzliche Durchschlagskraft geben. Sportlich reizt ihn vor allem das Umfeld mit vielen alten und neuen Bekannten sowie einem starken Team.

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FC Union Heilbronn

Der FC Union Heilbronn stellt unabhängig von der Ligazugehörigkeit frühzeitig die Weichen für die kommende Saison. Mit Marco Romano und Tolga Kilic präsentiert das Spitzenteam der Bezirksliga Franken die ersten beiden Neuzugänge. Beide bringen reichlich höherklassige Erfahrung mit und haben zudem eine Heilbronner Vergangenheit. Während die Stammkräfte an Bord bleiben sollen, will der FCU den Kader gezielt in der Breite und Spitze verstärken und die positive Entwicklung weiter vorantreiben.

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Türkspor Heidenheim

Türkspor Heidenheim treibt seine Kaderplanung weiter voran und begrüßt mit Tyson Owie den nächsten Neuzugang. Der Offensivspieler soll das Team in der kommenden Saison mit Tempo, Qualität und Leidenschaft verstärken. Damit setzt der Kreisliga-A3-Klub nach der Meisterschaft ein weiteres Zeichen für die Zukunft. Owie bringt genau jene Dynamik mit, die Türkspor zusätzliche Möglichkeiten geben soll. Der Verein freut sich auf die gemeinsame Zeit und wünscht seinem Neuzugang eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison.

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Fußballbezirk Alb

Kurzfristige Anmeldung noch möglich bis Sonntag, 31.05.2026

Ü50/Ü60 Württembergische Meisterschaft (Kleinfeld)

Die Kleinfeldmeisterschaften werden am 20.Juni in Magstadt ausgetragen.

Alle Spieler benötigen einen Spielerpass ihres Vereins. Es wird im 6+1 gespielt, plus 6 Auswechselspieler.

Die Spielzeit beträgt 10-15 Min. (je nach Teilnehmer), die Spiele werden auf Kleinfeld (60x40 Meter) ausgetragen.

Gespielt wird auf Jugendtore (5x2 Meter). Es wird ohne Abseits gespielt, die Rückpass-Regel findet Anwendung.

Der Sieger qualifiziert sich für die süddeutschen Meisterschaften und dann geht es weiter nach Berlin zu den deutschen Meisterschaften.

Anmeldung bis Sonntag an helmut.ebermann@web.de

Bisherige Meldungen bei den Ü50er

SV Magstadt, SV Fellbach, Sportfreunde Bühlerzell, Downtown Boys Neckarsulm, SV Leingarten, TSG Tübingen.

Meldung bei den Ü60er

SV Leingarten, TSV Altenburg