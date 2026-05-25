Zwei Landesliga-Meister stehen fest: Wer folgt in die Verbandsliga?

– Foto: Eibner / Sättele

Zwei Spieltage stehen in den vier Landesligen in Württemberg noch aus, daher wirft FuPa den Blick auf die jeweiligen Tabellenspitzen.

Rutesheim und Löchgau messen sich im Spitzen-Zweikampf, Dritter Schorndorf kann im Aufstiegsrennen nicht mehr eingreifen.

Landesliga Württemberg, Staffel 2

Ehningen hat im Aufstiegskampf die besten Karten und auf den Dritten Bernhausen bereits sechs Punkte Vorsprung. Köngen kann mit einem Sieg in den verbleibenden beiden Spielen die Relegation sichern. Auch Waldstetten hat noch theoretische Chancen auf den zweiten Rang.

Die Top 5

1. TSV Ehningen 28 17-6-5 81:41 57

2. TSV Köngen (Auf) 28 17-4-7 54:41 55

3. TSV Bernhausen 28 16-3-9 65:46 51

4. TSGV Waldstetten 28 15-5-8 54:40 50

5. 1. FC Eislingen (Auf) 28 14-6-8 66:46 48

---

Landesliga Württemberg, Staffel 3

Die TSG Balingen II steht bereits als Meister fest, auch Empfingen wird die Saison auf dem zweiten Platz beenden und geht somit in die Aufstiegsrelegation zur Verbandsliga.

Die Top 5

1. TSG Balingen II (Ab) 30 23-5-2 94:31 74

2. SG Empfingen 30 20-6-4 86:30 66

3. SV Zimmern 30 17-6-7 61:34 57

4. SV Nehren 31 18-1-12 55:47 55

5. VfB Bösingen 30 17-3-10 69:58 54

---

Landesliga Württemberg, Staffel 4

Mit großen Vorsprung führt Türkspor Neu-Ulm die Landesliga 4 an und wird daher auch in die Verbandsliga aufsteigen. Dahinter kämpfen drei Teams um die Vizemeisterschaft und die Aufstiegsrelegation. Aktuell haben SSG Ulm und Weiler 54 Punkte, doch Laupheim hat bei einem Spiel weniger vier Punkte Rückstand.

Die Top 5

1. Türkspor Neu-Ulm 30 20-7-3 77:27 67

2. SSG Ulm 99 31 15-9-7 57:44 54

3. FV Rot-Weiß Weiler 31 16-6-9 46:40 54

4. FV Olympia Laupheim 30 14-8-8 47:30 50

5. TSV Neu-Ulm (Auf) 30 13-7-10 79:59 46

---