Zwei Landesliga-Klubs ziehen ihre Zweitvertretungen zurück

Wenn die zweiten Mannschaften von Rhenania und dem VfB Bottrop in der Folgesaison einen Kader zusammenstellen können, würde es von unten in der Kreisliga C losgehen. Bis die jeweiligen Vereine also einen ordentlichen Unterbau für die erste Mannschaft bereitstellen können, dürften ein paar Jahre verstreichen.

Der VfB Bottrop beginnt sich mit seinem Aushängeschild so allmählich in der Landesliga zu etablieren. Auch Aufsteiger Rhenania darf sich trotz so mancher Unruhen neben dem Platz berechtigte Hoffnungen auf den Klassenerhalt machen. Mit den beiden vorzeitigen Rückzügen können sich die Vereine nun auch einzig und allein auf die Landesliga fokussieren.

Die U23 der Rhenania ist erst jüngst aus der A-Liga abgestiegen, ging aber nur mit einem Rumpfkader in die neue Saison. Zum 1. Spieltag raffte sich das Team von Christian Jusik zusammen, doch nach der 3:9-Pleite gegen den Post SV Oberhausen und nur einem Ersatztorwart auf der Bank deutete sich das frühzeitige Ende schon klar an. Zu den weiteren Partien ist man in der Folge gar nicht mehr angetreten, mit der Abmeldung vom Spielbetrieb zog das Teams dann den Schlussstrich.