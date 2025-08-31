Zwei Landesliga-Absteiger bleiben punktlos, Altenweddingen perfekt

Mit dem 6:0-Heimerfolg über den SV Eintracht Gommern hat Landesliga-Absteiger TSV Niederndodeleben in der vergangenen Woche einen Fabelstart in der Landesklasse 2 hingelegt. Schon am Freitagabend waren die Grün-Weißen wieder im Einsatz - und gestalteten das Ergebnis dabei minimalistischer.

Ein einziger Treffer machte im Duell zwischen dem TSV Niederndodeleben und dem BSV 79 Magdeburg am Freitagabend den Unterschied. Routinier Silvio Gottschalk erzielte das Tor des Tages: In der 75. Minute traf der 39-Jährige vor 105 Zuschauern zum 1:0-Heimerfolg. Damit hat der TSV sein Punkte-Konto auf sechs Zähler aufgebessert, der BSV 79 unterlag dagegen nach dem 4:5 gegen den Eilslebener SV wieder knapp.

Nach der verspielten 2:0-Führung in der Vorwoche hat Roter Stern Sudenburg dieses Mal die drei Punkt ins Ziel gebracht. Michel Unger und Philipp Schimmelpfennig führten den Aufsteiger aus der Landeshauptstadt zum Auswärtssieg beim SSV Samswegen.

Lorenz Boese und Maurice Hertel waren am Sonnabend die Wegbereiter zum ersten Saisonsieg der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens. Beim 2:1-Erfolg über den SV Eintracht Gommern waren die Hausherren auch für den dritten Treffer verantwortlich - Felix Günther traf ins eigene Tor.

Ohne Sieger trennten sich am Samstag der Eilslebener SV und der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt. Patrick Oeding hatte die Neustädter im ersten Durchgang in Führung gebracht, Laurin Matthies für die Gastgeber nach dem Seitenwechsel ausgeglichen.

Im Börde-Duell vor mehr als 150 Zuschauern landete der SV Altenweddingen am Samstag einen 5:2-Heimsieg über den SV Groß Santersleben. Diesen konnte auch Steven Hahn, Spielertrainer der Gäste, mit einem Doppelpack nicht abwenden. Für die Hausherren trafen Tom Harnau, Jannes Krüger doppelt, Fynn Tschepe und Max Winkelmann. Damit steht der SVA wie der TSV Niederndodeleben bei der perfekten Ausbeute von sechs Zählern.

Auch der MSV Börde steht nach zwei Partien ohne Punkt da. Im Heimspiel unterlag der Landesliga-Absteiger dem SV Seilerwiesen am Sonnabend mit 1:2. Nach dem Blitzstart durch Benny Blümel drehten die Gäste die Partie durch Kai Rathsack und Daniel Stridde.

Der MSC Preussen hat auch sein zweites Saisonspiel nach dem Abstieg aus der Landesliga verloren. Am Sonnabend unterlagen die Magdeburger trotz zwischenzeitlicher Führung durch Ihab El Zayet mit 1:3 beim SV Union Heyrothsberge. Für die Gastgeber traf dabei Tom Marks doppelt.

Wie schon zum Auftakt musste sich der Osterweddinger SV auch im zweiten Saisonspiel mit einem Remis begnügen. 1:1 hieß es am Ende gegen die TSG Grün-Weiß Möser. Nach der frühen Gästeführung durch Tim Thiele glich Oskar Yannik Schulze für die Gastgeber aus.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!