Zwei Landesliga-Abschiede und Zugänge bei zwei Kreisligisten

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der SC Korb aus der Kreisliga A1 Rems/Murr/Hall verstärkt seine erste Mannschaft mit Marc Bühler. Der Neuzugang wechselt vom TuS Binzen ins Remstalstadion und wird in der Saison 2026/27 das blau-gelbe Trikot tragen. Mit Bühler erhält der SC Korb eine weitere Option für den Kader der kommenden Spielzeit. Der Verein freut sich auf den neuen Spieler und wünscht ihm einen erfolgreichen sowie verletzungsfreien Start im Team.

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BSV Schwenningen

Der BSV Schwenningen aus der Landesliga Württemberg, Staffel 3, verabschiedet Dennis Stoll und Michele Bisceglia. Beide hatten vor wenigen Wochen ihr Traineramt bei der zweiten Mannschaft niedergelegt und wechseln nun auch als Spieler zur SpVgg Trossingen. Stoll ist ein BSV-Eigengewächs und war Teil der Aufstiege in die Bezirksliga und Landesliga. Bisceglia kehrte zuletzt als Trainer der zweiten Mannschaft zurück. Der Verein bedankt sich bei beiden für Einsatz und Engagement.

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SV Ebnat

Der SV Ebnat aus der Kreisliga B4 Ostwürttemberg verstärkt seine Offensive mit Niklas Arnold. Der Neuzugang wechselt von der TSG Abtsgmünd zum SVE und bringt Spielfreude, Tempo und Flexibilität mit. Arnold kann offensiv variabel eingesetzt werden und soll dem schwarz-gelben Angriff zusätzliche Möglichkeiten geben. Nach angenehmen Gesprächen freut sich der Verein über seine Zusage. Der SV Ebnat wünscht ihm eine verletzungsfreie Zeit, erfolgreiche Spiele und viele Torbeteiligungen im neuen Trikot.

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