Zwei Landesklassisten im Topf: Wissenswertes zur Landespokal-Auslosung

Am späten Montagnachmittag richten sich die gespannten Blicke wieder nach Magdeburg. Dann nimmt der Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA) die Achtelfinal-Auslosung im dachbleche24-Landespokal. Welche Teams dann im Topf landen, wie der Modus lautet und wer die Paarungen zieht.

Nico Koch möchte am Montag ab 17 Uhr ein glückliches Händchen beweisen. Im Alltag der Frauen-Regionalliga Nordost hat dies der Trainer des 1. FC Magdeburg bereits getan. Mit sieben Punkten aus drei Partien stehen die von Koch gecoachten FCM-Frauen derzeit auf Rang zwei, im DFB-Pokal wartet zudem in zwei Wochen das Highlight gegen den Bundesligisten Hamburger SV. Zuvor aber wird der 35-jährige Coach der Magdeburgerinnen selbst zur Losfee.

Anders als in den vorherigen Runden wird die Achtelfinal-Auslosung ohne eine regionale Unterteilung vorgenommen. Fortan für den weiteren Wettbewerb "erfolgt die Auslosung aus einem Lostopf", heißt es in der Ausschreibung des dachbleche24-Landespokals. Somit könnten theoretisch auch die beiden verbliebenen Kreispokal-Vertreter im Achtelfinale aufeinandertreffen.

Teilnehmer

Unter den letzten 16 Mannschaften im Wettbewerb befinden sich neben dem Halleschen FC (Regionalliga Nordost) als Titelverteidiger noch vier Oberligisten, fünf Verbandsligisten und vier Landesligisten. Außerdem komplettieren mit dem Burger BC (Staffel 1) und dem SV Plötzkau (Staffel 3) zwei Landesklasse-Vertreter das verbliebene Teilnehmerfeld. Zum ersten Mal seit der Saison 2016/17 (damals: CFC Germania und SV Eintracht Emseloh) haben damit wieder gleich zwei Landesklasse-Teams den Sprung ins Achtelfinale geschafft.

Regionalliga Nordost (1)

Hallescher FC

Oberliga Süd (4)

1. FC Lok Stendal

SG Union Sandersdorf

VfL Halle 96

VfB Germania Halberstadt

Verbandsliga (5)

SV Eintracht Emseloh

SV Dessau 05

SV Westerhausen

SC Bernburg

SV Blau-Weiß Dölau

Landesliga (4)

SSV 80 Gardelegen

Turbine Halle

SV Rot-Weiß Kemberg

SV 09 Staßfurt

Landesklasse (2)

Burger BC

SV Plötzkau

Übertragung

Wie in der Vergangenheit wird auch die Achtelfinal-Auslosung wieder auf dem offiziellen Youtube-Kanal des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt übertragen. FuPa Sachsen-Anhalt bietet zudem wie gewohnt einen Liveticker von der Ziehung an.

