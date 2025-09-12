Zwei kurzfristige Abgänge und ein Trainerrücktritt

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

TSG Salach

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Schacht-Zwillinge zieht es nach Portugal

Kaum da und schon wieder weg.

Nach ihrem Kreuzbandriß in der vergangenen Saison den sich die beiden Salacher Eigengewächse in kurzem zeitlichen Abstand zugezogen hatten gaben beide im Rahmen der Sommervorbereitung ihr Comeback bei den Aktiven.

Ab kommenden Sonntag starten beide eine 6-Monatiges Auslandssemester und werden wieder eine große Lücke in der Mannschaft hinterlassen.

Artur und Max wir wünschen euch viel Spaß und viele schöne Erinnerungen die ihr in dieser Zeit sammelt.

SV Winterstettenstadt

ktiventrainer Arndt Schlichtig legt sein Traineramt mit sofortiger Wirkung beim SVW nieder

Liebe SVW-Familie,

wir möchten euch heute darüber informieren, dass Arndt Schlichtig auf eigenen Wunsch seine Tätigkeit beim SV Winterstettenstadt niedergelegt hat.

Arndt hat unsere Mannschaft erst zu Beginn dieser Saison übernommen und von Anfang an mit viel Herzblut, Einsatz und Leidenschaft begleitet. Auch wenn seine Zeit beim SVW kürzer war, als wir es uns alle gewünscht hätten, sind wir dankbar für sein Engagement und die Energie, die er in unser Team eingebracht hat.

Wir respektieren seine persönliche Entscheidung und wünschen Arndt für die Zukunft, sportlich wie privat, nur das Beste!

DANKE Arndt, für deine Tätigkeit beim SVW!

Für die restliche Hinrunde arbeiten wir mit Hochdruck an einer passenden Interimslösung, um die bestmögliche Unterstützung für unser Team sicherzustellen.

Eure Vorstandschaft vom SVW

