Zwei künftige Bezirksligisten: Die Oberpfalz sieht 13 neue Meister

„Feiern bis der Arzt kommt“ war am Wochenende das Motto auf einigen Sportplätzen in der Oberpfalz. Am vorletzten Spieltag machten gleich 13 Herrenmannschaften ihr Meisterstück perfekt und konnten die Korken knallen lassen. Wo gefeiert wurde? Der Überblick aus den drei Spielkreisen:
Kreisklasse 2: TSV Oberisling
Was für ein Feuerwerk: Ein rekordverdächtiges 13:0 (!) über den zweiten Anzug von Fortuna Regensburg sollte das Meisterstück des TSV Oberisling bilden. Gefeiert werden konnte allerdings erst tags darauf. Dann als Verfolger Türk Genclik Regensburg entscheidend patzte. Der Aufstieg ins Kreisoberhaus ist der Lohn einer bockstarken und konstanten Saison. Die Mannen um Spielertrainer Rudi Pfaffenroth gewannen 20 von 25 Spielen. Auch das Torverhältnis von 94:24 ist meisterlich. Nach fünf Jahren sind die Regensburger Südstädter zurück in der Kreisliga.
A-Klasse 2: FK Phönix Regensburg
Auf der Couch feierte der FK Phönix den Titelgewinn. Während die Domstädter selbst spielfrei waren, bezog der Rangzweite aus Obertraubling eine Niederlage. Dadurch kann die von Maximilian Angele, Dominik Becker, Christian Mirau und Markus Schuster gecoachte Truppe nicht mehr vom ersten Platz verdrängt werden. Zum letzten Mal war Phönix in der Saison 2007/08 in der Kreisklasse vertreten.
Kreisliga Nord: SV 08 Auerbach
Im zweiten Anlauf hat der SV 08 Auerbach die Rückkehr in die Bezirksliga perfekt gemacht! Eigentlich war erwartet worden, dass die Meister-Entscheidung in der Kreisliga Nord erst am letzten Spieltag fällt. Doch weil der Zweite SpVgg Trabitz gegen Reuth patzte (2:2), war das Tor plötzlich offen für die Bergstädter. Und sie gingen hindurch, indem sie ihre Heimaufgabe gegen Kirchenthumbach souverän mit 3:0 lösten. An der Bezirksebene wird bald nach zwei Jahren Pause wieder Bezirksliga-Fußball geboten sein. Seinen Anteil daran hat natürlich auch Meistertrainer Daniel Maier.
Kreisliga Süd: SV Raigering
Auch in der anderen Kreisliga-Staffel des Spielkreises sind die Würfel gefallen. Die Raigeringer Panduren haben das Rennen gemacht – verdient, weil sie über den Saisonverlauf betrachtet am konstantesten performt haben. Mit einem 3:1-Auswärtserfolg in Ursensollen machte der Ex-Landesligist am vorletzten Spieltag den Deckel drauf. Die Mannschaft von Coach Martin Kratzer feiert die Rückkehr in die Bezirksliga, dort wo der Verein letztmals in der Spielzeit 2022/23 zugange war.
Kreisklasse Ost: SV Bernried
Erst ein 3:1 in Schorndorf, zwei Tage später ein 5:1 in Wilting: Mit einem Sechs-Punkte-Wochenende machte der SV Bernried sein Meisterstück in der Kreisklasse Ost perfekt. Erwartungsgemäß ließ die Mannschaft von Spielertrainer Tomas Peterik auf der Zielgeraden nichts mehr anbrennen. Überhaupt gingen nur zwei Saisonspiele verloren. Dazu stellt der SVB sowohl den besten Sturm als auch die beste Abwehr der Liga. Verdienter kann eine Meisterschaft kaum sein. 18 Jahre dauerte es, ehe der Klub ins Kreisoberhaus zurückkehren sollte.
B-Klasse Kreisklasse Ost: SV Thenried II
Die Zweitvertretung des SV Thenried darf nächste Saison in der A-Klasse ran – falls der Verein denn möchte. Am vorletzten Spieltag waren die Grün-Weißen Nutznießer von einer Niederlage des Zweitplatzierten SG Obertrübenbach II. Selbst gewann man die Auswärtspartie in Sattelpeilnstein souverän mit 3:0. Somit ist der SVT nicht mehr von der Spitze zu verdrängen.
B-Klasse Kreisklasse Süd: DJK Beucherling II
Weil für den Tabellenzweiten schon Saisonschluss war und der Rangdritte eine Niederlage einstecken musste, konnte die „Zweite“ der DJK Beucherling am Sonntag den Sack zuschnüren. Und das tat sie auch. Durch einen 3:1-Auswärtssieg in Schwandorf.
Bereits festgestandene Meister: FC Ränkam, SV Trisching, FC Stamsried, SG Pösing/Wetterfeld, SG Schloßberg 09 II, SF Weidenthal-Guteneck II