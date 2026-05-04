Zwei künftige Bezirksligisten: Die Oberpfalz sieht 13 neue Meister Auerbach und Raigering steigen in die Bezirksliga auf +++ Mit Oberisling, Traßlberg/Poppenricht und Bernried gibt es drei Kreisklassen-Champions von Florian Würthele · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Unter anderem beim SC Endorf knallten die Sektkorken: Die „Gallier der Oberpfalz“ feiern die langersehnte Rückkehr in die A-Klasse. – Foto: Jan Konieczny

„Feiern bis der Arzt kommt“ war am Wochenende das Motto auf einigen Sportplätzen in der Oberpfalz. Am vorletzten Spieltag machten gleich 13 Herrenmannschaften ihr Meisterstück perfekt und konnten die Korken knallen lassen. Wo gefeiert wurde? Der Überblick aus den drei Spielkreisen:

Kreis Regensburg Kreisklasse 2: TSV Oberisling

Was für ein Feuerwerk: Ein rekordverdächtiges 13:0 (!) über den zweiten Anzug von Fortuna Regensburg sollte das Meisterstück des TSV Oberisling bilden. Gefeiert werden konnte allerdings erst tags darauf. Dann als Verfolger Türk Genclik Regensburg entscheidend patzte. Der Aufstieg ins Kreisoberhaus ist der Lohn einer bockstarken und konstanten Saison. Die Mannen um Spielertrainer Rudi Pfaffenroth gewannen 20 von 25 Spielen. Auch das Torverhältnis von 94:24 ist meisterlich. Nach fünf Jahren sind die Regensburger Südstädter zurück in der Kreisliga.



A-Klasse 2: FK Phönix Regensburg

Auf der Couch feierte der FK Phönix den Titelgewinn. Während die Domstädter selbst spielfrei waren, bezog der Rangzweite aus Obertraubling eine Niederlage. Dadurch kann die von Maximilian Angele, Dominik Becker, Christian Mirau und Markus Schuster gecoachte Truppe nicht mehr vom ersten Platz verdrängt werden. Zum letzten Mal war Phönix in der Saison 2007/08 in der Kreisklasse vertreten.







Abwarten hieß es an der Regensburger Schillerweise. Und zwar auf ein Sportgerichtsurteil. Das betraf den Tabellenzweiten und fiel schlussendlich zugunsten des Gegners aus. Damit steht die Meisterschaft des Freien TuS II fest, der am Wochenende nicht im Einsatz war und sich den Titel sogar ohne Niederlage (12/3/0) sicherte.



B-Klasse 3:

Die sogenannten „Gallier der Oberpfalz“ haben es geschafft: Am idyllischen Sportplatz vor den Toren Laabers wird nächste Saison wieder A-Klassen-Fußball gespielt – erstmals seit sieben Jahren. Im Team von Trainer Alex Berg passt die Mischung aus jung und erfahren. Außerdem stellt der SC Endorf die mit Abstand stärkste Offensive der Liga, und ist nicht nur deshalb der verdiente Champion.



B-Klasse 2: Freier TuS Regensburg II Abwarten hieß es an der Regensburger Schillerweise. Und zwar auf ein Sportgerichtsurteil. Das betraf den Tabellenzweiten und fiel schlussendlich zugunsten des Gegners aus. Damit steht die Meisterschaft des Freien TuS II fest, der am Wochenende nicht im Einsatz war und sich den Titel sogar ohne Niederlage (12/3/0) sicherte.B-Klasse 3: SC Endorf Die sogenannten „Gallier der Oberpfalz“ haben es geschafft: Am idyllischen Sportplatz vor den Toren Laabers wird nächste Saison wieder A-Klassen-Fußball gespielt – erstmals seit sieben Jahren. Im Team von Trainer Alex Berg passt die Mischung aus jung und erfahren. Außerdem stellt der SC Endorf die mit Abstand stärkste Offensive der Liga, und ist nicht nur deshalb der verdiente Champion.





Bereits festgestandene Meister: TV Riedenburg, TSV Deuerling, ASV Holzheim, TSV Alteglofsheim II





Kreis Amberg/Weiden Bereits festgestandene Meister: TV Riedenburg, TSV Deuerling, ASV Holzheim, TSV Alteglofsheim II Kreisliga Nord: SV 08 Auerbach

Im zweiten Anlauf hat der SV 08 Auerbach die Rückkehr in die Bezirksliga perfekt gemacht! Eigentlich war erwartet worden, dass die Meister-Entscheidung in der Kreisliga Nord erst am letzten Spieltag fällt. Doch weil der Zweite SpVgg Trabitz gegen Reuth patzte (2:2), war das Tor plötzlich offen für die Bergstädter. Und sie gingen hindurch, indem sie ihre Heimaufgabe gegen Kirchenthumbach souverän mit 3:0 lösten. An der Bezirksebene wird bald nach zwei Jahren Pause wieder Bezirksliga-Fußball geboten sein. Seinen Anteil daran hat natürlich auch Meistertrainer Daniel Maier.



Kreisliga Süd: SV Raigering

Auch in der anderen Kreisliga-Staffel des Spielkreises sind die Würfel gefallen. Die Raigeringer Panduren haben das Rennen gemacht – verdient, weil sie über den Saisonverlauf betrachtet am konstantesten performt haben. Mit einem 3:1-Auswärtserfolg in Ursensollen machte der Ex-Landesligist am vorletzten Spieltag den Deckel drauf. Die Mannschaft von Coach Martin Kratzer feiert die Rückkehr in die Bezirksliga, dort wo der Verein letztmals in der Spielzeit 2022/23 zugange war.







Willkommen in der Bezirksliga, SV Raigering (oberes Bild) und SV 08 Auerbach! – Foto: SV Raigering, Jürgen Masching