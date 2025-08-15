 2025-08-14T11:39:53.462Z

Ligavorschau
Ein baldiges Wiedersehen auf dem Hommertshäuser Hartplatz gibt es für den FC Angelburg (rechts Elias Interthal) und die im Pokal im Elfmeterschießen siegreichen Vatansportler um Ferhat Koc (rechts). © Jens Schmidt
Zwei Kreisoberliga-Absteiger klären ihr Aufstiegspotenzial

Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Fußball-A-Liga Biedenkopf: Die SG Versbachtal und der FSV Buchenau messen sich in Weipoltshausen. Wahrt Endbach/Günterod seine blütenweiße Weste gegen Morns-/Erd-/Frohnhausen? +++

Marburg-Biedenkopf. Der dritte Spieltag der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf wird gleich mit dem Spitzenspiel eröffnet. In Weipoltshausen messen sich die KOL-Absteiger SG Versbachtal und FSV Buchenau. Der Sonntag hat derweil einige reizvolle Nachbarschaftsduelle in petto. Unter anderem fordert der VfL Biedenkopf II in Eckelshausen die SG Obere Lahn heraus.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

