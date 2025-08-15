Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Zwei Kreisoberliga-Absteiger klären ihr Aufstiegspotenzial
Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Fußball-A-Liga Biedenkopf: Die SG Versbachtal und der FSV Buchenau messen sich in Weipoltshausen. Wahrt Endbach/Günterod seine blütenweiße Weste gegen Morns-/Erd-/Frohnhausen? +++
Marburg-Biedenkopf. Der dritte Spieltag der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf wird gleich mit dem Spitzenspiel eröffnet. In Weipoltshausen messen sich die KOL-Absteiger SG Versbachtal und FSV Buchenau. Der Sonntag hat derweil einige reizvolle Nachbarschaftsduelle in petto. Unter anderem fordert der VfL Biedenkopf II in Eckelshausen die SG Obere Lahn heraus.