Zwei Kreisligisten verstärken sich und weitere Verlängerungen

– Foto: Thomas Nast

Der FV Sulzbach/Murr setzt in der Kreisliga A2 Rems/Murr/Hall weiter auf den eigenen Nachwuchs. Julian Roth spielt derzeit noch in der A-Jugend und wird ab der kommenden Saison den Aktivkader verstärken. Damit geht der Nachwuchsspieler den nächsten Schritt im Verein. Roth hat sich die Chance bei den Aktiven verdient und soll künftig behutsam an die Anforderungen im Erwachsenenbereich herangeführt werden.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

VfL Sindelfingen

Der VfL Sindelfingen setzt in der Frauen-Verbandsliga Württemberg auf Kontinuität: Emine Ünalan und Mathilde Galy bleiben dem Verein auch in der kommenden Saison erhalten. Mit den beiden Verlängerungen sichert sich der VfL personelle Konstanz für den Kader der Sindelfingen Ladies.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSGV Rechberg

Der TSGV Rechberg verstärkt seinen Kader für die Kreisliga B1 Ostwürttemberg mit Niklas Blessing. Der 19-Jährige wechselt zur Saison 2026/27 nach Rechberg. Ausgebildet wurde Blessing bei der SG Bettringen, zuletzt spielte er in Böbingen. Der Offensivspieler gilt als technisch stark und gut ausgebildet. Beim TSGV soll er sein Potenzial einbringen und die Mannschaft mit Toren sowie Vorlagen unterstützen. Der Verein freut sich auf den Neuzugang und wünscht Niklas Blessing einen guten Start sowie eine starke Saison im Trikot des TSGV Rechberg.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++