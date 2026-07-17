Zwei Kreisligisten verstärken sich und Nachwuchstalent wechselt

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der SSV Rübgarten aus der Kreisliga A2 Alb verstärkt sich auf der Torwartposition mit Sascha Wackenhut. Der 22-jährige Torhüter wechselt vom TSV Sondelfingen zum SSV und wurde in der Jugend beim VfL Pfullingen ausgebildet. Mit Wackenhut bekommt Rübgarten einen jungen und talentierten Schlussmann hinzu, der den Konkurrenzkampf im Tor beleben soll. Der Verein freut sich über den Zugang und setzt auf eine erfolgreiche sowie verletzungsfreie gemeinsame Saison. Auch Trainer Ayhan Dogan begrüßt die Verpflichtung ausdrücklich.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSV Berkheim II

Der TSV Berkheim II aus der Kreisliga B1 Neckar/Fils begrüßt Edis Özkara als Neuzugang für die zweite Mannschaft. Der Defensivspieler kommt vom TSV Denkendorf, wo er zuletzt in der A-Jugend aktiv war, und geht nun seine erste Saison im Herrenbereich an. Özkara bringt starkes Zweikampfverhalten, einen guten Schuss und großen Willen mit. Für Berkheim II ist er ein junger Zugang, der die Defensive verstärken und sich Schritt für Schritt im Aktivenbereich etablieren soll.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

VfL Herrenberg

Der VfL Herrenberg aus der Frauen-Oberliga Baden-Württemberg begrüßt Lilli Schreiner als Neuzugang. Die 17-jährige Flügelspielerin kommt vom SV Eutingen und feierte mit den B-Juniorinnen in der vergangenen Saison die Vizemeisterschaft in der EnBW-Oberliga. Beim VfL möchte sie ihre ersten Schritte im Aktivenbereich gehen und sich sportlich wie persönlich weiterentwickeln. Trainer Patrik Recknagel sieht in ihr eine talentierte Spielerin mit starkem linken Fuß und hoher Lernbereitschaft, die behutsam an das Oberliga-Niveau herangeführt werden soll und langfristig in die Mannschaft hineinwachsen kann.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++