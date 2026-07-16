Zwei Kreisligisten präsentieren Zugänge und fünf Verlängerungen

– Foto: Thomas Nast

Der SV Nehren II aus der Kreisliga A3 Alb arbeitet weiter am Kader für die kommende Saison. Mit Luca Alvirovic stößt ein junges, regionales Talent zur zweiten Mannschaft. Nach schweren Knieverletzungen in jungen Jahren steht für ihn zunächst eine verletzungsfreie Spielzeit im Mittelpunkt. Der Verein setzt auf sein vorhandenes Potenzial und hofft, dass Alvirovic nach stabiler Vorbereitung Schritt für Schritt in der Kreisliga A Fuß fassen kann. Für Nehren II bedeutet der Zugang eine zusätzliche Option im Kader.

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SV Frickenhofen

Der SV Frickenhofen aus der Kreisliga A1 Ostwürttemberg verstärkt seine Defensive mit Ben Traub. Der 18-Jährige kommt aus der A-Jugend der SGM Frickenhofen/Gschwend/Sulzbach-Laufen und ist in der Innenverteidigung sowie auf der Sechs einsetzbar. Ausschlaggebend für seinen Schritt zum SVF waren vor allem die Gemeinschaft und der Wunsch, wieder mit Freunden zusammenzuspielen. Traub möchte attraktiven Fußball spielen und Spaß haben. Für Frickenhofen ist er ein junger Zugang mit Entwicklungspotenzial.

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TSGV Hattenhoffen

Der TSGV Hattenhofen aus der Kreisliga B10 Neckar/Fils setzt auch in der kommenden Saison auf Kontinuität. Luca Rozehnal, Marcel Szendeleit, Johannes Ehrcke, Loris Stöhr und Frederik Gerst haben ihre Zusagen gegeben und bleiben dem Team erhalten. Der Verein freut sich über die Verlängerungen und hebt Verlässlichkeit, Einsatz und Teamgeist der Spieler hervor. Für Hattenhofen ist das Quintett ein wichtiger Bestandteil des Kaders und soll auch künftig dazu beitragen, die Mannschaft sportlich und menschlich zu stabilisieren.

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