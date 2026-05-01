Zwei Kreisligisten mit Zugängen und Bezirksliga-Trainer bleiben

– Foto: M. Bates

Schon die Zusammensetzung dieses Stabs deutet an, worauf es in Marbach ankommen soll: Leidenschaft, Geschlossenheit und eine klare sportliche Handschrift. Der Verein setzt damit früh ein Signal für die kommende Runde in der Bezirksliga Enz/Murr und verbindet die Jubiläumssaison mit Aufbruch und Zuversicht. In Marbach will man nicht nur organisatorisch gut aufgestellt sein, sondern auch jenen blau-gelben Fußball verkörpern, der im Umfeld geschätzt wird. Weitere Entscheidungen zur Kadergestaltung sollen in Kürze folgen.

Der FC Marbach geht in seiner Jubiläumssaison mit einem Trainerteam an den Start, das den Anspruch des Vereins klar erkennen lässt. An der Spitze steht Headcoach Christos Makrigiannis, unterstützt von den Co-Trainern Flamur Gervalla und Dominik Gallert. Komplettiert wird das Team von Torwarttrainer Stefan Watzka und Teammanager Haiko Eggert.

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TSF Ditzingen

Mit Maurice Maier kehrt bei den TSF Ditzingen in der Kreisliga A2 Enz/Murr ein Spieler zurück, der Verein und Umfeld bestens kennt. Der „Ur-Ditzinger“ wird zur kommenden Saison wieder das grün-weiße Trikot tragen und soll im Mittelfeld eine wichtige Rolle übernehmen. Gerade seine Erfahrung, seine Spielintelligenz und seine Verbundenheit zum Verein verleihen dieser Rückkehr besonderes Gewicht.

Auch der neue Trainer Tim Schlichting verbindet mit dieser Personalie klare Erwartungen. Maurice Maier soll dem Spiel im Zentrum Stabilität und Struktur geben und mit seiner Übersicht jene Ruhe einbringen, die einer Mannschaft in entscheidenden Phasen Halt verleiht. Für die TSF ist seine Rückkehr deshalb mehr als eine erfreuliche Kadernews – sie steht für Identifikation, Qualität und ein vertrautes Gesicht an der Lehmgrube.

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TSG Abtsgmünd

Die TSG Abtsgmünd verstärkt sich zur neuen Saison mit einem Spieler, der trotz schwieriger Monate viel Perspektive mitbringt. Patrice Mäule wechselt im Sommer zum Kreisligisten und will nach einer längeren Verletzungspause wieder voll angreifen. Der 21-Jährige wurde komplett beim FV 08 Unterkochen ausgebildet und bringt vor allem Tempo, Beweglichkeit und Dynamik für die Flügelpositionen mit. Für Mäule ist der Wechsel auch deshalb stimmig, weil ihn sportliche Überzeugung und persönliche Bindungen nach Abtsgmünd führen. Im neuen Umfeld trifft er auf enge Freunde und eine Mannschaft, in der er sich schnell wohlzufühlen scheint. Die TSG gewinnt damit einen jungen, talentierten Außenspieler, der hungrig auf seinen Neustart ist.

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