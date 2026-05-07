Zwei Kreisliga-Zugänge und sechs Bezirksliga-Verlängerungen

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der FC Durlangen setzt in der Bezirksliga Ostwürttemberg früh ein Zeichen für Kontinuität. Mit Dominik Stütz, Manuel Seitz, Joel Beigl und Fabian Strenzl haben die ersten vier Schlüsselspieler ihre Zusage für die neue Saison gegeben. Sie stehen für Verantwortung, Verlässlichkeit und sportliche Konstanz – Eigenschaften, die ein Kader in einer anspruchsvollen Bezirksliga dringend braucht. Für den FCD sind diese Zusagen mehr als Personalien. Sie zeigen, dass der Verein seinen Kern zusammenhält und auf gewachsene Führungskräfte baut.

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Croatia Geislingen

Der SV Croatia Geislingen richtet den Blick in der Kreisliga A3 Neckar/Fils verstärkt auf junge, entwicklungsfähige Spieler. Jaden Heller wechselt zur Saison 2026/27 von der U23 des SC Geislingen zu Croatia. Der 19-Jährige wurde unter anderem beim SC Geislingen, dem 1. FC Heidenheim und den Stuttgarter Kickers ausgebildet und sammelte bereits Erfahrung im Aktivenbereich. Sportdirektor Danijel Selo hebt Schnelligkeit, Ballbeherrschung und Ehrgeiz hervor. Heller steht damit für den künftigen Weg des Vereins.

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SV 03 Tübingen

Der SV 03 Tübingen setzt in der Bezirksliga Alb weiter auf bewährte Kräfte. Jonathan Billing, ein Eigengewächs des Vereins, geht in seine fünfte Saison und hat sich nach längerer Verletzungspause über die Wintervorbereitung eindrucksvoll zurückgearbeitet. Auch Mika Hänsel bleibt. Der Offensivspieler, seit eineinhalb Jahren im Verein, überzeugte in dieser Saison mit 30 Scorerpunkten und starken Standardsituationen. Beide Zusagen stehen für Kontinuität, Entwicklung und sportliche Qualität, auf die Tübingen auch 2026/27 bauen will.

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TSV Mähringen

Der TSV Mähringen verstärkt sich für die Saison 2026/27 in der Kreisliga A2 Alb mit Zaheer Ahmed Zubair. Der Mittelfeldspieler kommt von den Young Boys U23 und bringt technische Stärke, Ruhe am Ball sowie ein gutes Auge für das Spiel mit. Im Zentrum ist er flexibel einsetzbar. Zuvor sammelte er Erfahrungen bei der TuS Metzingen und der SG Reutlingen. Auch menschlich gilt Zubair als passende Ergänzung für die Mannschaft, in die er sich bereits gut integriert hat.

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