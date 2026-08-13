Zwei Kreisliga-Zugänge und neue sportliche Leitung in der Bezirksliga

– Foto: Andreas Krisch

Der SC Dahenfeld begrüßt mit Marlon Walk seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison. Nach einem kurzen Gastspiel in Bad Friedrichshall kehrt der schnelle Flügelspieler zum Kreisligisten zurück. Besonders der Zusammenhalt zwischen erster und zweiter Mannschaft habe ihn von der Rückkehr überzeugt. Sportlich verfolgt Walk ein klares Ziel: den Aufstieg in die Kreisliga A. In Bad Friedrichshall habe er sich vor allem taktisch weiterentwickelt. Mit seinem Tempo und dem schnellen Spiel nach vorne möchte er dem SCD nun helfen. Seine bevorzugte Position liegt auf dem Flügel – ob rechts oder links.

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TSV Altenburg

Der TSV Altenburg hat kurz vor dem Saisonstart noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Mit Mohamed „Mo“ Conde verstärkt ein erfahrener Neuzugang den Kreisligisten. Conde bringt eine interessante fußballerische Vergangenheit mit und war bereits für mehrere bekannte Vereine aus der Region aktiv. Zu seinen bisherigen Stationen zählen die Young Boys Reutlingen, der SSV Reutlingen und der VfL Pfullingen. Nun führt ihn sein Weg zum TSV Altenburg in die Kreisliga B4 Alb, wo er der Mannschaft zusätzliche Qualität verleihen soll.

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TSV Oberboihingen

Der TSV Oberboihingen stellt sich in der sportlichen Leitung neu auf. Thomas Burkhardt übernimmt beim Bezirksligisten die Position des Sportlichen Leiters. Burkhardt ist dem Verein bereits seit vielen Jahren eng verbunden und soll künftig gemeinsam mit Trainern, Spielern und der Abteilungsleitung die sportliche Entwicklung vorantreiben. Mit seiner Erfahrung und Vereinskenntnis möchte der TSV den eingeschlagenen Weg weiter fortsetzen. Der Verein wünscht seinem neuen Sportlichen Leiter viel Erfolg und Freude bei seiner neuen Aufgabe.

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