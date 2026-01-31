Zwei Kreisliga-Zugänge und eine Verlängerung

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Henrik Plaumann, Innenverteidiger - Führungsspieler hat seinen Vertrag verlängert. Im besten Fußballalter ist er auf und neben dem Platz eine zentrale Säule der Mannschaft.

Mit seiner Erfahrung, Präsenz und klaren Kommunikation übernimmt er Verantwortung und geht voran. Auch künftig will er eine tragende Rolle einnehmen und den zuletzt positiv eingeschlagenen Weg aktiv mitgestalten.

Die Vertragsverlängerung ist ein Zeichen von Vertrauen in die gemeinsame Zukunft.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SV Schluchtern

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Die Kaderplanung des SVS schreitet weiter voran.

Mit der Verpflichtung von Dominik Brodöhl zur Winterpause will der SV Schluchtern seine Defensive weiter verstärken. Der SVS freut sich auf den Innenverteidiger der dazu beitragen wird, dass wir unsere gesteckten Ziele erreichen können.

Seine bisherigen Stationen waren die SG Stetten-Kleingartach, die SGM M`bachhausen und der VfR Heilbronn.

Herzlich Willkommen im GESSMANN-Sportpark Dominik !

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SV Jagstzell

Dieser Transfer wurde auf FuPa eingetragen:

Der SV Jagstzell freut sich in der Winterpause über einen jungen Zugang. Der 18-jährige Luis Rettenmeier wechselt aus der Jugend der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach zum Kreisligisten.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++