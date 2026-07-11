Zwei Kreisliga-Zugänge und ein neues Trainerteam

– Foto: Lara Wünsch

Die Spvgg Kleinaspach/Allmersbach aus der Kreisliga A2 Rems/Murr/Hall verstärkt sich mit Luca Weller. Der 30-Jährige kommt vom TSV Sechselberg und übernimmt künftig die Rolle des spielenden Co-Trainers. Der Defensivspieler bringt Erfahrung aus 99 Bezirksliga- und 94 Kreisliga-A-Einsätzen mit, in denen er 30 Tore erzielte. Auf dem Platz soll Weller als verlängerter Arm von Yenisen wirken, zugleich unterstützt er das Trainerteam auch hinter den Kulissen. Aktuell absolviert er seine B-Lizenz.

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DJK-SG Wasseralfingen

Die DJK-SG Wasseralfingen aus der Kreisliga B3 Ostwürttemberg bindet Jannis Heusler in den Aktivenbereich ein. Der Nachwuchsspieler rückt aus der eigenen DJK-Jugend auf und wird in der Saison 2026/27 Teil der Mannschaft. Für Heusler ist es der nächste Schritt innerhalb des Vereins. Die DJK-SG setzt damit weiter auf Spieler aus den eigenen Reihen und stärkt den Kader mit einem jungen Talent, das sich im Herrenfußball weiterentwickeln soll.

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TSV Korntal II

Der TSV Korntal II aus der Kreisliga B4 Enz/Murr stellt sein Trainerteam neu auf. Raul, Patrick und Calvin übernehmen gemeinsam die Verantwortung an der Seitenlinie der zweiten Mannschaft. Das Trio ist eng mit dem Verein verbunden und soll frische Ideen, Teamgeist und viel Herzblut einbringen. In der kommenden Saison wollen die drei Korntaler die Mannschaft weiterentwickeln, den Zusammenhalt stärken und die Zweite mit Leidenschaft begleiten. Der Verein setzt damit auf eine interne Lösung.

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