Zwei Kreisliga-Zugänge, Knieverletzung und nächster Abschied

– Foto: Thomas Nast

Young Boys Reutlingen II setzt in der Kreisliga A2 Alb weiter auf eigene Talente. Philip Cavdar rückt zur kommenden Saison aus der U19 in die U23 auf und geht damit den nächsten Schritt in den Herrenbereich. Der Stürmer des Jahrgangs 2007 empfahl sich mit 13 Toren in zwölf Ligaspielen und hatte maßgeblichen Anteil an der Meisterschaft der U19 in die Landesstaffel. Sein Torriecher, seine Entwicklung und sein Einsatz machen ihn zu einem Perspektivspieler mit klarer Chance.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TV Herlikofen

Der TV Herlikofen verstärkt sich in der Kreisliga A1 Ostwürttemberg weiter mit Spielern vom TV Lindach. Nach Felix Schmidt kommt auch Maximilian Kautnik an den Herlikofer Berg. Der Offensivspieler bringt Tempo, Dribbelstärke und Lust auf Eins-gegen-Eins-Situationen mit. Trainer Philipp Munz sieht in ihm einen schnellen, trickreichen Spieler, der den nächsten Entwicklungsschritt gehen will. Für den TVH ist Kautnik eine spannende Option auf den Offensivbahnen – und ein weiterer Baustein für mehr Dynamik im Kader.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SV Ebersbach/Fils

Der SV Ebersbach/Fils muss in der entscheidenden Saisonphase auf Luca Mayer verzichten. Der Mittelfeldspieler verletzte sich im Auswärtsspiel der U23 ohne Gegnereinwirkung erneut am Knie und fällt für den Rest der Saison aus. Eine MRT-Untersuchung soll nun Klarheit über die genaue Diagnose bringen; der Verein befürchtet eine schwerere Verletzung. Mannschaft, Trainerteam und Umfeld stehen hinter Mayer und wünschen ihm eine schnelle sowie vollständige Genesung.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

VfL Herrenberg

Der VfL Herrenberg verabschiedet in der Frauen-Regionalliga Süd Annika Schmidt nach vier prägenden Jahren. Die Kapitänin beendet ihre Karriere und hinterlässt beeindruckende Zahlen: 74 Spiele, 52 Tore. Doch ihr Wert reichte weit über Treffer hinaus. Schmidt stand für Verantwortung, Einsatz und Leidenschaft, war auf und neben dem Platz eine zentrale Stütze der Mannschaft. Herrenberg verliert damit eine Führungsspielerin, die den Verein nachhaltig geprägt hat.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++