Zwei Kreisliga-Rivalen bilden neue Spielgemeinschaft

– Foto: Dieter Lederer

Der 1. FC Donzdorf aus der Bezirksliga Neckar/Fils übernimmt Aulon Gashi fest in den Kader der ersten Mannschaft. Der bisherige Kapitän der U19 macht damit den nächsten Schritt im Verein. Seit seiner Rückkehr vom FC Eislingen überzeugte Gashi mit Leidenschaft, Führungsqualität, technischer Stärke und taktischer Übersicht. Bereits in der vergangenen Saison sammelte er erste Einsätze im Aktivenbereich. Künftig soll er in der Defensive und im zentralen Mittelfeld zusätzliche Optionen schaffen.

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TSV Lehrensteinsfeld & TSV Willsbach

Der TSV Lehrensteinsfeld und der TSV Willsbach bilden zur neuen Saison eine Spielgemeinschaft in der Kreisliga B4 Franken. Nach einer sportlich und organisatorisch schwierigen Phase wollen beide Vereine den Spielbetrieb in der Region sichern. Lehrensteinsfeld hatte dem Nachbarn aus Willsbach aktiv Unterstützung angeboten, um dessen Fußballstandort zu erhalten. Die sportliche Federführung bleibt beim TSV Lehrensteinsfeld, auch Logo und Identität bleiben unverändert. Der Name wird ergänzt, zudem sollen einige Spieler aus Willsbach zum Kader stoßen.

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Spvgg Stetten/Filder

Die SpVgg Stetten/Filder aus der Kreisliga A2 Stuttgart/Böblingen verabschiedet Max Mägle. Der Defensivspieler beendet aus gesundheitlichen Gründen seine aktive Laufbahn. Seit 2019 absolvierte Mägle 116 Spiele, erzielte vier Tore und bereitete neun Treffer vor. Ob in der Innenverteidigung oder auf der Außenbahn: Auf ihn war stets Verlass. Mit Einsatz, Ruhe am Ball und Defensivstärke prägte er die Mannschaft über Jahre. Der Verein würdigt seine Verdienste und die gemeinsame Zeit.

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