Zwei Kreis-Duelle stehen schon fest! Relegations-Auslosung am Sonntag

Die niederbayerischen Direktabsteiger aus der Landesliga Mitte (1)

Die Bezirksligisten auf den Plätzen 3 bis 12 (20)

Die ndb. Verlierer der Relegation zu den Landesligen (1-2)

Die Direktaufsteiger aus den Kreisligen (4)

Die Sieger d. Relegation zu d. Bezirksligen (5-6)

Soll-Teilnehmerzahl 2025/26: 32 Vereine, zwei 16er-Ligen





Relegations-Szenario: Die Anzahl der frei werdenden Plätze in der Relegation zu den Bezirksligen hängt vom Erfolg und der Anzahl der teilnehmenden Mannschaften an der Relegation zu den Landesligen ab.

Weil mit der SpVgg GW Deggendorf nur ein einziger Niederbayern-Klub direkt absteigen wird und weil in dieser Saison alle Niederbayern-Teams in nur einer Landesliga spielen, ist die Aufstiegssituation zu den niederbayerischen Bezirksligen so gut wie selten zuvor.

Weil mit dem TV Schierling und dem FC Künzing nur zwei niederbayerische Klubs die Landesliga-Relegation bestreiten, aber in einer Relegationsgruppe, ist das Szenario klar.





Schafft entweder der TV Schierling oder der FC Künzing die Landesliga-Relegation - und übersteht zwei Relegationsrunden, werden in der Bezirksliga-Relegation sechs Plätze frei. Andernfalls "nur" fünf.



Wie läuft die Relegation zu den Bezirksligen (7. Spielklassenebene) ab?

(8 Mannschaften spielen um 5 oder 6 Plätze)

(sämtliche Partien werden auf neutralem Platz ausgetragen)

(exakte Auslosung am Sonntag, den 18. Mai - ab 20 Uhr)



Releganten Bezirksliga (4): SV Oberpolling, FSV Landau, FC-DJK Simbach, TSV Regen

Releganten Kreisliga (4): SV Bischofsmais, SG Mallersdorf/Grafentraubach, SC Falkenberg, SV Hofkirchen



Relegation - 1. Runde: (Freitag, 23. Mai - 18:15 Uhr)

Spiel 1: Vize-Meister Kreisliga Passau oder Straubing - 13. oder 14. der Bezirksliga Ost

Spiel 2: Vize-Meister KL Passau oder Straubing - 13. oder 14. der Bezirksliga Ost

Spiel 3: Vize-Meister KL Donau/Laaber oder Isar/Rott - 13. oder 14. der Bezirksliga West

Spiel 4: Vize-Meister KL Donau/Laaber oder Isar/Rott - 13. oder 14. der Bezirksliga West



Die vier Erstrunden-Sieger haben es direkt geschafft, und schnappen sich ein Bezirksliga-Ticket. Für die vier Verlierer gibt es einen oder evtl. sogar zwei weitere freie Plätze.





Relegation - 2. Runde: (Dienstag, 27. Mai - 18:15 Uhr)

Spiel 5: Verlierer Spiel 1 - Verlierer Spiel 2

Spiel 6: Verlierer Spiel 3 - Verlierer Spiel 4



Die beiden Zweitrunden-Sieger haben es entweder beide geschafft, oder müssen im Ernstfall noch eine dritte Relegationsrunde absolvieren. Die beiden Zweitrunden-Verlierer scheiden auf jeden Fall aus.









Relegation - 3. Runde - falls nötig: (Freitag, 30. Mai - 18:15 Uhr)

Spiel 7: Sieger Spiel 5 - Sieger Spiel 6



Der Sieger von Spiel 7 (sofern die Austragung nötig wird) wäre sicher für die Bezirksliga qualifiziert. Ob die Austragung der 3. Relegationsrunde nötig wird, entscheidet sich erst im Laufe der Relegation, wenn klar wird, ob der FC Künzing oder der TV Schierling die Landesliga-Relegation gepackt hat.









Relegation Fußballkreis Ost



Sämtliche Relegationspartien werden am Sonntag, den 18. Mai, ab 20 Uhr ausgelost - FuPa berichtet live. Spielorte werden erst nach der Relegationsauslosung festgelegt und im Artikel sofort eingepflegt. Sämtliche Relegationspartien werden auf neutralem Platz (ohne Hin- und Rückspiel) ausgetragen.







Zu den Kreisligen - Kreis Ost

Wer qualifiziert sich für die Kreisliga-Saison 2025/26 im Kreis Ost?

Die Kreis Ost-Direktabsteiger aus den Bezirksligen (2)

Die Kreisligisten auf den Plätzen 3 bis 10 (16)

Die Kreis Ost-Verlierer der Relegation zu den Bezirksligen (1-2)

Die Direktaufsteiger aus den Kreisklassen (6)

Die Sieger der Relegation zu den Kreisligen (2-3)

Soll-Teilnehmerzahl 2025/26: 28 Vereine, möglichst zwei 14er-Ligen





Relegations-Szenario: Die Relegation zu den beiden Kreisligen im Fußballkreis Ost bestreiten die sechs Kreisklassen-Vizemeister, sowie die beiden Tabellenelften und die beiden Tabellenzwölften der Kreisligen. Die zehn Releganten spielen in zwei regionalen Vierergruppen um die freien Plätze.





Zwei freie Plätze via Ost-Kreisliga-Relegation gibt's mindestens, da in diesem Jahr die niederbayerische Abstiegssituation aus der Landesliga äußerst günstig ist.

Drei freie Plätze sind dann möglich, wenn in der Bezirksliga-Relegation fünf Plätze frei werden UND sich in einem Spiel 7 der Ost-Klub durchsetzt. Oder wenn in der Bezirksliga-Relegation sechs Plätze frei werden.







Wie läuft die Relegation zu den Ost-Kreisligen (8. Spielklassenebene) ab?

(10 Mannschaften spielen um 2 oder 3 Plätze)

(sämtliche Partien werden auf neutralem Platz ausgetragen)

(exakte Auslosung und Gruppeneinteilung am Sonntag, den 18. Mai - ab 20 Uhr)





Releganten Kreisliga - Tabellen-12. spielen Runde 1 (2): FC Künzing II, SV Perkam

Releganten Kreisklasse - die punktschwächeren spielen Runde 1 (2): SV Neukirchen v.W., SpVgg Straubing



Releganten Kreisliga - Tabellen-11. sind gesetzt für Runde 2 (2): SV Winzer, FC-DJK Tiefenbach

Releganten Kreisklasse - gesetzt für Runde 2 (4): SpVgg Ruhmannsfelden II, FC Egglham, SV Deggenau, SpVgg Oberkreuzberg





Kreisliga-Relegation Ost - 1. Runde:

(Termin: Mittwoch, 21. Mai - 18:15 Uhr, wenn kein Flutlicht vorhanden)

Spiel A: SV Perkam - SpVgg Straubing

Spiel B: FC Künzing II - SV Neukirchen v.W.



Die beiden in Runde eins unterlegenen Teams sind ausgeschieden. Nur für die beiden Sieger besteht die Kreisliga-Chance, sie müssen aber zwei (!) weitere Runden überstehen.







Kreisliga-Relegation Ost - Region Straubing - 2. Runde:

(Termin: Samstag, 24. Mai - 14 oder 17 Uhr)

Spiel 1: Einer der vier punktbesseren KK-Vize-Meister - 11. der Kreisliga Straubing

Spiel 2: Einer der vier punktbesseren KK-Vize-Meister - Sieger Spiel A





Kreisliga-Relegation Ost - Region Passau- 2. Runde:

(Termin: Samstag, 24. Mai - 14 oder 17 Uhr)

Spiel 3: Einer der vier punktbesseren KK-Vize-Meister - 11. der Kreisliga Passau

Spiel 4: Einer der vier punktbesseren KK-Vize-Meister - Sieger Spiel B



Nur die vier Zweitrunden-Sieger spielen in Runde 3 um ein Kreisliga-Ticket. Die vier unterlegenen Teams sind ausgeschieden.







Kreisliga-Relegation Ost - 3. Runde:

(Termin: Mittwoch, 28. Mai - 18:15 Uhr, wenn kein Flutlicht vorhanden)

Spiel 5: Sieger Spiel 1 - Sieger Spiel 2

Spiel 6: Sieger Spiel 3 - Sieger Spiel 4



Die beiden Sieger der Spiele 7 und 8 sind in jedem Fall für die Kreisliga-Saison 2025/26 qualifiziert. Die beiden Drittrunden-Verlierer erhalten nur dann noch eine weitere Chance, wenn drei Plätze frei werden.







Kreisliga-Relegation Ost - 4. Runde - falls nötig:

(Termin: Samstag, 31. Mai - 14 oder 17 Uhr)

Spiel 7: Verlierer Spiel 5 - Verlierer Spiel 6



Der Sieger von Spiel 9 (falls nötig) wäre zusätzlich zu den Siegern der Spiele 7 und 8 für die Kreisliga-Saison 2025/26 qualifiziert.









Zu den Kreisklassen - Kreis Ost





Wer qualifiziert sich für die Kreisklassen-Saison 2025/26 im Kreis Ost?

Die Direktabsteiger aus den Kreisligen (4)

Die Kreisklassisten auf den Plätzen 3 bis 9 (42)

Die beiden punktbesten KK-Tabellen-10. entgehen der Abstiegsrelegation (2)

Die Verlierer der Aufstiegsrelegation zu den Kreisligen (7-8)

Die Direktaufsteiger aus den A-Klassen (10)

Die Sieger der Relegation zu den Kreisklassen (festgelegt: 5)

Soll-Teilnehmerzahl 2025/26: 70-71 Vereine, fünf 14er-Ligen, ggf. eine 15er-Liga - Da die Anzahl der Ost-Kreisklassen wie angekündigt von sechs auf nun nur noch fünf Staffeln nun angewendet wird, gibt es diesmal nur zwei Kreisklassen-Relegationsrunden! Und einen festgelegten Relegations-Modus mit 5 Siegern aus 20 Teams.



Relegations-Szenario: Die 20 Releganten spielen in fünf regionalen 4er-Gruppen um die freien Plätze. Die Verlierer der ersten Relegationsrunde bekommen keine zweite Chance mehr.



Wie läuft die Relegation zu den Ost-Kreisklassen (9. Spielklassenebene) ab?

(20 Mannschaften spielen um 5 Plätze)

(sämtliche Partien werden auf neutralem Platz ausgetragen)

(exakte Auslosung und Gruppeneinteilung am Sonntag, den 18. Mai - ab 20 Uhr)



Releganten Kreisklasse (10): FC Aiterhofen-Geltolfing, SV Neukirchen-Steinburg, TV Freyung, SV Riedlhütte, TSV Regen II, SpVgg GW Deggendorf II, SV Arnbruck, DJK Eintracht Patriching, ASV Ortenburg, SG Hartkirchen/Pocking

Releganten A-Klasse (10): TSV Aschenau, SV Wildenranna, SG Rinchnach/Kirchdorf, TSV Aidenbach, Rest noch offen





Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Straubing - 1. Runde:

(ein Spiel am Mittwoch, 21. Mai, 18:15 Uhr - das andere am Donnerstag, 22. Mai, 18:15 Uhr)

Spiel 1: Vize-Meister A-Klasse vs. Kreisklassen-10./11. SR/REG/DEG

Spiel 2: Vize-Meister A-Klasse vs. Kreisklassen-11./11. SR/REG/DEG



Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Deggendorf - 1. Runde:

(ein Spiel am Mittwoch, 21. Mai, 18:15 Uhr - das andere am Donnerstag, 22. Mai, 18:15 Uhr)

Spiel 3: Vize-Meister A-Klasse vs. Kreisklassen-10./11. SR/DEG/REG

Spiel 4: Vize-Meister A-Klasse vs. Kreisklassen-10./11. SR/DEG/REG



Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Regen- 1. Runde:

(ein Spiel am Mittwoch, 21. Mai, 18:15 Uhr - das andere am Donnerstag, 22. Mai, 18:15 Uhr)

Spiel 5: Vize-Meister A-Klasse vs. Kreisklassen-10./11. REG/DEG/FRG

Spiel 6: Vize-Meister A-Klasse vs. Kreisklassen-10./11. REG/DEG/FRG



Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Freyung- 1. Runde:

(ein Spiel am Mittwoch, 21. Mai, 18:15 Uhr - das andere am Donnerstag, 22. Mai, 18:15 Uhr)

Spiel 7: Vize-Meister A-Klasse vs. Kreisklassen-10./11. FRG/PA/REG

Spiel 8: Vize-Meister A-Klasse vs. Kreisklassen-10./11. FRG/PA/REG



Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Passau/Pocking - 1. Runde:

(ein Spiel am Mittwoch, 21. Mai, 18:15 Uhr - das andere am Donnerstag, 22. Mai, 18:15 Uhr)

Spiel 9: Vize-Meister A-Klasse vs. Kreisklassen-10./11. PA/PO/FRG

Spiel 10: Vize-Meister A-Klasse vs. Kreisklassen-10./11. PA/PO/FRG



Die Verlierer der ersten Relegationsrunde zu den Ost-Kreisklassen spielen in der Saison 2025/26 in der A-Klasse. Nur für die Sieger besteht die Chance auf ein Kreisklassen-Ticket.









Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Straubing - 2. Runde:

(Termin: Sonntag, 25. Mai - 14 Uhr oder 17 Uhr)

Spiel 11: Sieger Spiel 1 - Sieger Spiel 2



Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Deggendorf - 2. Runde:

(Termin: Sonntag, 25. Mai - 14 Uhr oder 17 Uhr)

Spiel 12: Sieger Spiel 3 - Sieger Spiel 4



Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Regen - 2. Runde:

(Termin: Sonntag, 25. Mai - 14 Uhr oder 17 Uhr)

Spiel 13: Sieger Spiel 5 - Sieger Spiel 6



Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Freyung - 2. Runde:

(Termin: Sonntag, 25. Mai - 14 Uhr oder 17 Uhr)

Spiel 14: Sieger Spiel 7 - Sieger Spiel 8



Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Passau/Pocking - 2. Runde:

(Termin: Sonntag, 25. Mai - 14 Uhr oder 17 Uhr)

Spiel 15: Sieger Spiel 9 - Sieger Spiel 10



Die fünf Zweitrunden-Sieger zu den Ost-Kreisklassen spielen in der Saison 2025/26 in der Kreisklasse, die fünf Verlierer spielen in der A-Klasse. Es folgen keine weiteren Runden.









Relegation Fußballkreis West



Sämtliche Relegationspartien werden am Sonntag, den 18. Mai, ab 20 Uhr ausgelost - FuPa berichtet live. Spielorte werden erst nach der Relegationsauslosung festgelegt und im Artikel sofort eingepflegt. Sämtliche Relegationspartien werden auf neutralem Platz (ohne Hin- und Rückspiel) ausgetragen.

Zu den Kreisligen - Kreis West

Wer qualifiziert sich für die Kreisliga-Saison 2025/26 im Kreis West?

Die Kreis West-Direktabsteiger aus den Bezirksligen (2)

Die Kreisligisten auf den Plätzen 3 bis 10 (16)

Die Kreis West-Verlierer der Aufstiegsrelegation zu den Bezirksligen (1-2)

Die Direktaufsteiger aus den Kreisklassen (4)

Die Sieger der Relegation zu den Kreisligen (4-5)

Teilnehmerzahl 2025/26: 28 Vereine, zwei 14er-Ligen



Relegations-Szenario: Die acht Releganten spielen in zwei regionalen Vierergruppen um die freien Plätze.

Vier freie Plätze via West-Kreisliga-Relegation gibt's mindestens, da in diesem Jahr die niederbayerische Abstiegssituation aus der Landesliga äußerst günstig ist.

Fünf freie Plätze sind dann möglich, wenn in der Bezirksliga-Relegation fünf Plätze frei werden, UND sich in einem Spiel 7 der West-Klub durchsetzt. Oder wenn in der Bezirksliga-Relegation sechs Plätze frei werden.





Wie läuft die Relegation zu den West-Kreisligen (8. Spielklassenebene) ab?

(8 Mannschaften spielen um 4 oder 5 Plätze)

(sämtliche Partien werden auf neutralem Platz ausgetragen)

(exakte Auslosung und Gruppeneinteilung am Sonntag, den 18. Mai - ab 20 Uhr)





Releganten Kreisliga (4): TSV Neustadt/Donau, SV Mengkofen, SC Aufhausen, DJK-SV Geratskirchen

Releganten Kreisklasse (4): SV Malgersdorf, FC Gottfrieding, SG Sandharlanden / Bad Gögging, SV Oberglaim, SV Malgersdorf





Kreisliga-Relegation West - Gruppe Kelheim-Landshut - 1. Runde:

(Termin: Samstag, 24. Mai - 14 Uhr oder 17 Uhr)

Spiel 1: Vize-Meister Kreisklasse - 11/12. der Kreisliga Donau-Laaber

Spiel 2: Vize-Meister Kreisklasse - 11./12. der Kreisliga Donau-Laaber



Kreisliga-Relegation West - Gruppe Dingolfing-Pfarrkirchen - 1. Runde:

(Termin: Samstag, 24. Mai - 14 Uhr oder 17 Uhr)

Spiel 4: Vize-Meister Kreisklasse - 11./12. der Kreisliga Isar-Rott

Spiel 5: Vize-Meister Kreisklasse - 11./12. der Kreisliga Isar-Rott



Die vier Erstrunden-Sieger sind direkt für die Kreisliga-Saison 2025/26 qualifiziert. Für die vier Erstrunden-Verlierer besteht die Chance auf einen weiteren freien Platz.





Kreisliga-Relegation West - Gruppe Kelheim-Landshut - 2. Runde:

(Termin: Mittwoch, 28. Mai - 18:15 Uhr)

Spiel 3: Verlierer Spiel 1 - Verlierer Spiel 2



Kreisliga-Relegation West - Gruppe Dingolfing-Pfarrkirchen - 2. Runde:

(Termin: Mittwoch, 28. Mai - 18:15 Uhr)

Spiel 6: Verlierer Spiel 4 - Verlierer Spiel 5



Die beiden Zweitrunden-Gewinner haben beste Chancen auf einen weiteren freien Platz. Die Zweitrunden-Verlierer hingegen treten 2025/26 sicher in der Kreisklasse an.



Es könnte sich je nach Abschneiden der Niederbayern-Teams in der Landesliga-Relegation herausstellen, dass die Austragung der 2. Runde gar nicht nötig war, weil doch nur 4 Plätze frei werden. Für den Fall, dass das zum Zeitpunkt der Austragung von Runde 2 noch nicht feststeht, wird sie auf Verdacht ausgetragen.







Relegation - 3. Runde - falls nötig:

(Termin: Samstag, 31. Mai - 14 Uhr oder 17 Uhr)

Spiel 7: Sieger Spiel 3 - Sieger Spiel 6



Der Sieger von Spiel 7 ist im Falle von fünf freien Plätzen gemeinsam mit den Siegern der Spiele 1 bis 4 für die Kreisliga-Saison 2025/26 qualifiziert. Ansonsten ist eine Relegationsrunde 3 unnötig und eine Relegationsrunde 2 wäre es ebenfalls gewesen, und nur die vier Erstrunden-Sieger wären für die Kreisliga qualifiziert.









Zu den Kreisklassen - Kreis West







Wer qualifiziert sich für die Kreisklassen-Saison 2025/26 im Kreis West?

Die Direktabsteiger aus den Kreisligen (4)

Die Kreisklassisten auf den Plätzen 3 bis 10 (32)

Die Verlierer der Aufstiegsrelegation zu den Kreisligen (3-4)

Die Direktaufsteiger aus den A-Klassen (7)

Die Sieger der Relegation zu den Kreisklassen (9-10)

Soll-Teilnehmerzahl 2025/26: 56 Vereine, in vier 14er-Ligen



Relegations-Szenario: Die 16 Releganten spielen in vier regionalen Vierergruppen um die freien Plätze, darunter der punktbeste Tabellen-13. der vier Kreisklassen. Er komplettiert das Teilnehmerfeld, weil es 2024/25 nur sieben A-Klassen gibt, und um auf die Teilnehmerzahl von 16 Teams zu kommen. Weil sich die Landesliga-Abstiegssituation in diesem Jahr äußerst günstig erweisen könnte, sind diesmal womöglich deutlich mehr freie Plätze möglich, auch über die West-Kreisklassen-Relegation.

Sogar möglich: zehn freie Plätze! Da es ansonsten auf neun freie Plätze hinausläuft, bedeutet das: die Erstrunden-Sieger sind direkt durch! Und auch eine Niederlage in Runde eins bedeutet noch nicht das endgültige Aus, wenngleich der Weg in diesem Fall natürlich enorm steinig wird.





Wie läuft die Relegation zu den West-Kreisklassen (9. Spielklassenebene) ab?

(16 Mannschaften spielen um 9 oder 10 Plätze)

(sämtliche Partien werden auf neutralem Platz ausgetragen)

(exakte Auslosung und Gruppeneinteilung am Sonntag, den 18. Mai - ab 20 Uhr)



Releganten Kreisklasse (9): SG Johannesbrunn-Binabiburg II, TSV Abensberg II, FC Wallersdorf, TV Aiglsbach II, SV Saal/Donau, ETSV 09 Landshut, SG Hainsbach / Feldkirchen, SG Stubenberg / Simbach, ESV Mitterskirchen

Releganten A-Klasse (7): SpVgg Weltenburg, SG Triftern-Anzenkirchen, Rest noch offen





Kreisklassen-Relegation West - Gruppe Kelheim - 1. Runde:

(ein Spiel am Mittwoch, 21. Mai, 18:15 Uhr - das andere am Donnerstag, 22. Mai, 18:15 Uhr)

Spiel 1: A-Klassen-Vizemeister - Kreisklassen-11./12. oder bester 13.

Spiel 2: A-Klassen-Vizemeister - Kreisklassen-11./12. oder bester 13.



Kreisklassen-Relegation West - Gruppe Landshut - 1. Runde:

(ein Spiel am Mittwoch, 21. Mai, 18:15 Uhr - das andere am Donnerstag, 22. Mai, 18:15 Uhr)

Spiel 3: A-Klassen-Vizemeister - Kreisklassen-11./12. oder bester 13.

Spiel 4: A-Klassen-Vizemeister - Kreisklassen-11./12. oder bester 13.



Kreisklassen-Relegation West - Gruppe Dingolfing - 1. Runde:

(ein Spiel am Mittwoch, 21. Mai, 18:15 Uhr - das andere am Donnerstag, 22. Mai, 18:15 Uhr)

Spiel 5: A-Klassen-Vizemeister - Kreisklassen-11./12. oder bester 13.

Spiel 6: A-Klassen-Vizemeister - Kreisklassen-11./12. oder bester 13.



Kreisklassen-Relegation West - Gruppe Pfarrkirchen - 1. Runde:

(ein Spiel am Mittwoch, 21. Mai, 18:15 Uhr - das andere am Donnerstag, 22. Mai, 18:15 Uhr)

Spiel 7: A-Klassen-Vizemeister - Kreisklassen-11./12. oder bester 13.

Spiel 8: A-Klassen-Vizemeister - Kreisklassen-11./12. oder bester 13.



Die acht Sieger der ersten Relegationsrunde zu den West-Kreisklassen sind direkt für die Kreisklassen-Saison 2025/26 qualifiziert. Die Verlierer spielen einen oder maximal zwei weitere freie Plätze aus.







Kreisklassen-Relegation West - Gruppe Kelheim - 2. Runde:

(Termin: Sonntag, 25. Mai - 14 Uhr oder 17 Uhr)

Spiel 9: Verlierer Spiel 1 - Verlierer Spiel 2



Kreisklassen-Relegation West - Gruppe Landshut - 2. Runde:

(Termin: Sonntag, 25. Mai - 14 Uhr oder 17 Uhr)

Spiel 10: Verlierer Spiel 3 - Verlierer Spiel 4



Kreisklassen-Relegation West - Gruppe Dingolfing - 2. Runde:

(Termin: Sonntag, 25. Mai - 14 Uhr oder 17 Uhr)

Spiel 11: Verlierer Spiel 5 - Verlierer Spiel 6



Kreisklassen-Relegation West - Gruppe Pfarrkirchen - 2. Runde:

(Termin: Sonntag, 25. Mai - 14 Uhr oder 17 Uhr)

Spiel 12: Verlierer Spiel 7 - Verlierer Spiel 8



Nur die vier Zweitrunden-Sieger bleiben weiter im Rennen um ein Kreisklassen-Ticket. Die vier Zweitrunden-Verlierer sind ausgeschieden und spielen in der A-Klasse.







Kreisklassen-Relegation West - 3. Runde:

(Termin: Donnerstag, 29. Mai - 14 Uhr oder 17 Uhr)

Spiel 13: Sieger Spiel 9 - Sieger Spiel 10

Spiel 14: Sieger Spiel 11 - Sieger Spiel 12



Abhängig vom Szenario sind die beiden Drittrunden-Sieger bereits durch und für die Kreisklasse qualifiziert. Falls neun Plätze via West-Kreisklassen-Relegation frei werden, ist zusätzlich eine vierte Relegationsrunde nötig.







Kreisklassen-Relegation West - 4. Runde - falls nötig:

(Termin: Sonntag, 01. Juni - 14 Uhr oder 17 Uhr)

Spiel 15: Sieger Spiel 13 - Sieger Spiel 14



Bei neun freien Plätzen qualifiziert sich neben den acht Erstrunden-Siegern der Sieger von Spiel 15 zusätzlich für die Kreisklassen-Saison 2025/26. Werden zehn Plätze frei, ist die Austragung von Runde 4 unnötig.