Zwei Kracher Verbandsliga +++ Eppingen und Zuzenhausen müssen sich am Samstag ganz schön strecken

Im Vorbeigehen wird am Samstag nichts zu holen sein. Der VfB Eppingen und der FC Zuzenhausen dürfen zwar jeweils um 14.30 Uhr zuhause antreten, ihre Gegner haben es jedoch in sich. Mit dem FC-Astoria Walldorf II kommt ein Absteiger und Mitglied aus der erweiterten Spitzengruppe in den Eppinger Käfig. Nach mehreren knappen Niederlagen gegen Top-Teams ist der VfB heiß, endlich einmal etwas Zählbares gegen einen Großen einzufahren. Siege aus dieser Kategorie hat Zuzenhausen bereits einige unter Dach und Fach gebracht. Sogar gegen den SV Spielberg, der nun in den Häuselgrundweg kommt, gab es vor wenigen Wochen etwas zu feiern. 6:2 siegte der FC im Viertelfinale des badischen Pokals. Jetzt sehen die Vorzeichen aber anders aus: Spielberg hat sich gefestigt und liegt als Dritter lediglich zwei Punkte hinter dem Spitzenreiter aus Zuze.

Von den angeschlagenen Akteuren kehrt vermutlich keiner zurück. Lang wird es aber nicht mehr dauern, bis zumindest Jan-Hendric Hoyer einsteigt. Valerij Felk, Riza Güzel, Maurice Winter und Janco Jeremic sind ebenfalls nicht mehr allzu weit davon entfernt, wieder voll belastbar zu sein. Definitiv zurück kommt dafür Serhat Ayvaz. Der 30-jährige Angreifer fehlte in Spielberg aus privaten Gründen. Mit ihm in der vordersten Spitze dürfte es mehr Torgefahr geben, schließlich hat Ayvaz gegen Kirrlach einen Doppelpack geschnürt und eine starke Form nachgewiesen.

Ähnlich schwierig wird es am Samstag gegen die Walldorfer Talente. "Das ist eine spielstarke und hungrige Mannschaft", stellt sich Schweinfurth auf einen heißen Kampf ein. Verglichen mit der zweiten U23 der Liga, der des SV Waldhof, schätzt er den FCA, "sogar einen Tick stärker", ein. Das Hauptaugenmerk gilt weiterhin der Defensivarbeit. "Wir bekommen immer noch zu viele Gegentore, weil wir in bestimmten Situationen nicht mit der allerhöchsten Notwendigkeit verteidigen", erläutert der 34-Jährige.

Die Punkteausbeute ist noch lange nicht die, die sich Christian Schweinfurth und seine Mannschaft vorgestellt haben. Die Entwicklung zeigt aber in die richtige Richtung. Dem überzeugenden 3:1-Heimsieg gegen Kirrlach vor Wochenfrist folgte eine ganz knappe 0:1-Niederlage in Spielberg, wo es mit etwas Glück auch zu einem Remis hätte reichen können.

Zurück an der Spitze ist der FC dank des 5:1-Erfolgs in Kirrlach an Allerheiligen und des gleichzeitigen 1:1 des VfR Mannheim beim FV Fortuna Heddesheim. "Oben gefällt es uns ganz gut, mehr als eine Momentaufnahme ist das aber nicht", sagt FC-Trainer Marcel Groß. Losgelöst von der Platzierung wollen er und sein Trainerkollege Steffen Schieck ihre junge Mannschaft weiterentwickeln und wenn es auf dem Weg dahin weitere Punkte einzusammeln gibt, nehmen sie diese selbstverständlich gerne mit.

Wahre Big Points stehen am Samstag auf dem Spiel. Mit dem SV Spielberg kommt der Tabellendritte, der darüber hinaus das beste Torverhältnis aller Verbandsligisten aufweist. Aber, und das werden die Spielberger sicher noch im Hinterkopf haben, das Pokal-Viertelfinale liegt gerade einmal sechs Wochen zurück. Damals erwischten die Grün-Weißen einen traumhaften Abend und überrannten die Mittelbadener bei ihrem 6:2-Triumph geradezu. "Das wird die Spielberger aber eher motivieren als hemmen", erwartet Groß einen Gegner, der vollkommen fokussiert zu Werke gehen wird und sich kein zweites Mal so sehr überraschen lässt.

Auf FC-Seite steht vor solchen Duellen, von denen es diese Runde erfreulicherweise schon einige gab, die Vorfreude im Vordergrund. "Die Jungs haben sich solche Top-Spiele redlich verdient, sie trainieren fleißig und rufen in den Spielen fast durchgängig ihre beste Leistung auf", findet Groß derzeit nichts auszusetzen. Selbst wenn zwischendurch wichtige Akteure ausfallen, bringen die Kicker, die dafür reinkommen, ausnahmslos ihre Leistung. So soll es auch am Samstag sein, denn Joshua Keßler (Sprunggelenksverletzung) und Dominik Zuleger (Erkrankung) müssen definitiv passen.