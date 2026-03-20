Zwei Knaller zum Auftakt - Keller-Derby in Pfarrkirchen

Das Topspiel zum Auftakt bestreiten Türk Gücü Straubing und der FC Ergolding. – Foto: Alfred Brumbauer

Re-Start in der Bezirksliga West und der hat es wahrlich in sich! Gleich am ersten Spieltag nach der Winterpause kreuzen mit Türk Gücü Straubing und dem FC Ergolding zwei Mannschaften aus dem punktgleichen Führungstrio die Klingen. Dazu gastiert der Dritte im Bunde, der ATSV Kelheim, beim Landkreisrivalen und Tabellenvierten TSV Langquaid. Am anderen Ende der Tabelle empfängt Schlusslicht TuS Pfarrkirchen den Vorletzten ASCK Simbach zum ultimativen Kellerduell. Quasi als Einstimmung auf das Totopokal-Endspiel im Kreis West Ende April treffen die beiden Finalisten TV Aiglsbach und FC Walkertshofen aufeinander.

Josef Burmberger (Sportlicher Leiter TuS Pfarrkirchen): "Am Samstag starten wir gleich mit einem Kracher ins neue Fußballjahr. Im Derby gegen Simbach gilt es natürlich alles raus zu hauen, was wir uns in einer guten Vorbereitung erarbeitet haben, damit wir den Platz als Sieger verlassen können. Da wir einiges an Punkte einfahren müssen, damit wir auch in der nächsten Saison in der Bezirksliga spielen dürfen, wird es in den nächsten Wochen kein anderes Statement geben, als dass wir den Platz als Sieger verlassen wollen. Egal wie der Gegner heißt."

Personal: Bis auf die beiden Langzeitverletzten Max Grabow und Simon Stehr sollten alle Akteure einsatzfähig sein.



Kevin Grobauer (Spielertrainer ASCK Simbach): "Wir haben nach einer ordentlichen Vorbereitung eine gute Stimmung in der Mannschaft. Die positiven Ergebnisse aus den Testspielen geben uns Selbstvertrauen. Außerdem geht es endlich wieder um Punkte und das auch noch in einem Derby. Das spornt uns noch zusätzlich an."

Personal: Nach aktuellem Stand können die Innstädter in Bestbesetzung antreten.





Christian Endler (Trainer SV Neufraunhofen): "Die Vorbereitung auf die restliche Rückrunde verlief gut. Die Jungs haben sehr konzentriert und motiviert gearbeitet. Highlight war natürlich ein fünftägiges Trainingslager in der Nähe von Barcelona, wo wir unter top Bedingungen trainieren konnten. Leider haben sich in den letzten beiden Vorbereitungsspielen zwei Spieler verletzt, was natürlich ein herber Schlag für uns ist. Aber wir müssen uns der Situation stellen. Jeder meiner Jungs ist nun froh, dass es endlich losgeht. Wir wollen eine bessere Rückrunde spielen als die Ergebnisse der Vorrunde. Damit wollen wir gegen Sallach den Anfang machen." Personal: Kilian Bauer hat sich eine Bänderverletzung zugezogen, Manuel Eckl einen Kreuzbandriss. Auch Philipp Penker fällt wegen einer Bänderverletzung bei einem Hallenturnier aus. Florian Schoene befindet sich im Aufbautraining.

Markus Biersack (Spielertrainer SV Sallach): "Die Vorbereitung verlief durchaus positiv. Einige angeschlagene Spieler sind fit geworden und konnten schon mehrere Einheiten mitmachen. Der Start in die Restsaison hat es mit vielen starken Mannschaften aus dem vorderen Tabellenbereich in sich. In Neufraunhofen wird es mit Sicherheit nicht leicht und sehr ungemütlich. Da müssen wir dagegen halten, um vielleicht einen Punkt entführen zu können, damit wir den Abstand zu den Abstiegsplätzen konstant halten oder im besten Fall vergrößern können. Personal: Bis auf Timo Singer (Aufbautraining nach Kreuzbandriss) sind alle Mann an Bord.



Der SV Neufraunhofen (links) peilt zuhause gegen den SV Sallach einen erfolgreichen Auftakt ins neue Jahr an. – Foto: Alfred Brumbauer







Morgen, 15:30 Uhr TSV Langquaid Langquaid ATSV 1871 Kelheim ATSV Kelheim 15:30 PUSH

Matthias Eisenschenk (Trainer TSV Langquaid): "Die Vorbereitung verlief aus meiner Sicht zufriedenstellend, aber Punktspiele und Naturrasen sind sowieso ganz was anderes als Freundschaftsspiele, Training und Kunstrasenplätze. Zum Re-Start erwartet uns ein sehr interessantes Spiel gegen einen der drei Top-Favoriten auf den Aufstieg. Der ATSV hat sich im Winter nochmals verstärkt und damit die eigenen Ambitionen auch nach Außen deutlich dokumentiert. Wir hoffen dieses Mal besser in die Partie zu kommen als im Hinspiel, das eigentlich schon nach 30 Minuten für Kelheim hätte entschieden sein müssen. Aber genauso wie damals wollen wir uns auch jetzt in die Partie kämpfen und in diesem Derby unserem Gegner Paroli bieten. Ich erwarte ein spannendes Duell über 90 Minuten plus Nachspielzeit." Personal: Korbinian Köppel hat sich nach seiner schweren Schulterverletzung nun am Handgelenk verletzt. Ansonsten gibt es voraussichtlich keine Ausfälle.

Christian Gottschalk (Sportlicher Leiter ATSV Kelheim): "Das Auftaktspiel ist zugleich ein Spitzenspiel, wenn der Zweite auf den Vierten trifft. Dass es in Langquaid extrem schwer ist etwas zu holen, haben wir leider schon oft am eigenen Leibe spüren müssen. Die letzten zehn Jahre konnten wir dort maximal eine Punkteteilung erzielen.Der TSV besitzt die beste Defensive der Liga und wird unserer Offensive sicherlich nichts schenken. Wir selbst müssen im Vergleich zur Vorbereitung wieder konzentrierter zur Sache gehen, um im ersten Spiel etwas Zählbares mit nach Kelheim zu nehmen. Wir wollen wie im Hinspiel wieder alles in die Waagschale werfen und dem Spiel unseren Stempel aufdrücken. Wir freuen uns auf eine schöne Kulisse in Langquaid." Personal: Hinter den Einsätzen von Thomas Bauer und Thomas Riegelsberger (beide Trainingsrückstand) steht noch ein Fragezeichen.







Pavel Panafidin (Spielertrainer FSV VfB Straubing): "Die Winterpause haben wir gut überstanden und sind ordentlich durch die Vorbereitung gekommen. Wir haben ausschließlich gegen Bezirksliga und Landesliga-Mannschaften getestet und dabei überwiegend gute Leistungen gezeigt. Insgesamt bin ich zufrieden, wir haben gute Ansätze gesehen, wissen aber auch, woran wir noch arbeiten müssen. Am Samstag geht es wieder los gegen den FC-DJK Simbach. Uns erwartet eine robuste Mannschaft, die viel über lange Bälle kommt. Da müssen wir von Anfang an dagegenhalten und die zweiten Bälle für uns entscheiden. Wenn wir vorne unsere Chancen nutzen, ist auf jeden Fall etwas drin. Personal: Die Gäubodenstädter haben keine Ausfälle zu beklagen.

Matthias Reichl (Trainer FC-DJK Simbach): "Die Vorbereitung war gerade zu Beginn aufgrund der Wetterlage sehr schwierig und wir mussten viele Einheiten ohne Ball absolvieren. Bei den Ergebnissen gab es auch Licht und Schatten, aber grundsätzlich sind wir zufrieden. Der Auftakt wird wie jedes erste Spiel nach der Winterpause eine Standortbestimmung, wo wir stehen. Straubing hat sich im Winter verstärkt und wird alles daran setzen, möglichst schnell aus der Abstiegsregion zu kommen. Wir wollen verhindern, dort nochmal reinzurutschen. Daher wird es gleich zum Start ein spannender Vergleich." Personal: Simon Husel und Robert Perstorfer müssen verletzt passen.









So., 22.03.2026, 14:00 Uhr SV Türk Gücü Straubing TG Straubing FC Ergolding Ergolding 14:00 live PUSH

Asllan Shalaj (Spielertrainer Türk Gücü Straubing): "Wir sind froh, dass es endlich wieder los geht. Die Vorbereitung lief durchwachsen, was aber auch daran lag, dass wir viel ausprobiert haben. Wir haben volles Vertrauen und werden eine super Rückrunde spielen. Zum Start gibt's gleich das Topspiel gegen Ergolding. Sie haben einen super Trainer, der fußballerische Lösungen finden möchte. Das Hinspiel war schon sehr hitzig, aber mit eines der besten Spiele in dieser Liga. Ich glaube wir gehen zum ersten Mal nicht als Favorit in ein Spiel. Nichtsdestotrotz werden wir versuchen, zu gewinnen." Personal: Yusuf Cetin (privat verhindert) und Sandro Berovic (Fersenprobleme) können nicht mitwirken. Fraglich ist noch der Einsatz von Neuzugang Arblert Beka (Zerrung).

Michael Heckner (Trainer FC Ergolding): "Unsere Vorbereitung ist gut verlaufen, weil wir bisher ohne größere Blessuren durchgekommen sind. Am Dienstag konnte der komplette Kader trainieren. Auswärts beim Top-Favoriten, das ist gleich eine schöne Herausforderung für meine Jungs. Natürlich ein wichtiges Spiel, aber Sonntag wird noch nichts entschieden. Das Hinspiel war eines der besten Bezirksligaspiele, die ich bisher gesehen habe. Daran wollen wir anknüpfen und den hoffentlich zahlreichen Zuschauern wieder ein Spektakel bieten." Personal: Fehlen werden voraussichtlich nur Dejan Ignjatic (Urlaub) und Jeremy Okkert (familiäre Gründe).





Knapp sechs Wochen vor dem Totopokalfinale stehen sich der TV Aiglsbach und der FC Walkertshofen in der Liga gegenüber. – Foto: Erhard Zettl







Dominik Huber (Co-Spielertrainer TV Aiglsbach): "Die Vorbereitung lief bei uns etwas durchwachsen, da wir immer wieder Ausfälle zu beklagen hatten. Besonders die Ausfälle von Fabian Rasch und Markus Schmidt wiegen schwer. Dennoch werden wir am Sonntag eine schlagkräftige Mannschaft auf den Platz schicken, die die drei Punkte in Aiglsbach behalten will. Walkertshofen hatte vor der Winterpause eine sehr gute Phase und ich bin mir sicher, dass sie mit ihrer Qualität den direkten Klassenerhalt schaffen. Daneben hat ein Derby oft nichts mit der aktuellen Tabellensituation zu tun. Insofern stellen wir uns auf einen harten Kampf ein." Personal: Neben den bereits angesprochenen Fabian Rasch und Markus Schmidt können auch Jonas Meinzer und Daniel Aulbach nicht auflaufen.

Christopher Heider (Sportlicher Leiter FC Walkertshofen): "Endlich geht es wieder um Punkte und was gibt es Schöneres als gleich mit einem Derby auf Bezirksebene mit vielen Zuschauern beim großen Nachbarn aus Aiglsbach zu starten. Einstellung und Trainingseifer stimmen und die Generalprobe beim Kreisliga-Zweiten Neustadt am vergangenen Samstag ist ebenfalls geglückt. Es stehen nun viele tolle Spiele in wenigen Wochen an und wir möchten bestmöglich punkten, um uns ein viertes Mal für eine Bezirksliga-Saison zu qualifizieren." Personal: Neben den Langzeitverletzen fehlt auch weiterhin Thomas Rußwurm auf unbestimmte Zeit.







So., 22.03.2026, 14:30 Uhr TV Schierling Schierling SC Falkenberg Falkenberg 14:30 PUSH

Dominik Salzberger (Trainer TV Schierling): "Nach intensiver Vorbereitung geht's endlich wieder los. Wir dürfen mit einem Heimspiel in die Restrunde starten und wollen gegen Falkenberg einen Sieg holen." Personal: Nicolas Reichl fällt nach einer Knie-OP bis Saisonende aus, ansonsten sind alle Spieler fit.

Christian Kagerer (Trainer SC Falkenberg): "Die Vorbereitung mit einem guten Trainingslager am Gardasee ist insgesamt positiv verlaufen, auch wenn die Ergebnisse in den Testspielen nicht ganz gestimmt haben. Wir haben aktuell sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang, deshalb geht es in den nächsten Wochen darum, kontinuierlich unsere Leistung abzurufen und den Abstand zu halten und damit den Klassenerhalt möglichst frühzeitig unter Dach und Fach zu bringen. Mit Schierling erwartet uns zum Auftakt aber gleich ein richtig dickes Brett. Sie sind auf allen Positionen sehr gut besetzt und schielen auch noch in Richtung Aufstieg. Um etwas mitnehmen zu können, müssen wir vor allem im Defensivbereich richtig gut arbeiten und den Gegner vom Tor weg halten." Personal: Isaac Muteba hat den Verein im Winter zum 1. FC Passau verlassen. Sandro Notz weilt beruflich aktuell noch im Ausland. Ansonsten sind alle Mann an Bord.





So., 22.03.2026, 14:30 Uhr TV Geisenhausen Geisenhausen SpVgg Plattling Plattling 14:30 PUSH