Zwei Knackpunkte führen zur Niederlage von RW Darmstadt

Es war ein Auf und Ab. Zunächst hatten die Lilien Probleme ins Spiel zu kommen. Dann gab es eine starke Phase, in der der SV 98 durch Routinier Yannick Stark auch zur verdienten Führung kam. Nach der Pause waren die Gäste dann zu passiv – und fingen sich prompt den Ausgleich der robusten Gastgeber durch Egli Milloshaj (50.). Kaum stand es 1:1, drehten die Darmstädter wieder auf. Ähnlich wie zuletzt in der zweiten Hälfte beim 4:1 in Walldorf. Nur diesmal wollte kein Treffer mehr gelingen. Auch die Rote Karte gegen den Baunataler Elias Rohde (86.) hatte keinen Einfluss mehr auf den Ausgang der Partie.