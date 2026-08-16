Zwei Knackpunkte führen zur Niederlage von RW Darmstadt

Darmstadt. Eine Stunde auf Kurs – doch am Ende steckte RW Darmstadt in der Fußball-Verbandsliga Süd eine empfindliche Niederlage ein. Dafür gab es zwei Knackpunkte. Die U21 des SV Darmstadt 98 punktete dagegen auch im vierten Saisonspiel in der Hessenliga und holte in Baunatal einen weiteren Zähler. Acht sind es nun insgesamt, die aktuell Rang drei wert sind für die Lilien-Talente.
Es war ein Auf und Ab. Zunächst hatten die Lilien Probleme ins Spiel zu kommen. Dann gab es eine starke Phase, in der der SV 98 durch Routinier Yannick Stark auch zur verdienten Führung kam. Nach der Pause waren die Gäste dann zu passiv – und fingen sich prompt den Ausgleich der robusten Gastgeber durch Egli Milloshaj (50.). Kaum stand es 1:1, drehten die Darmstädter wieder auf. Ähnlich wie zuletzt in der zweiten Hälfte beim 4:1 in Walldorf. Nur diesmal wollte kein Treffer mehr gelingen. Auch die Rote Karte gegen den Baunataler Elias Rohde (86.) hatte keinen Einfluss mehr auf den Ausgang der Partie.
Bis zur 63. Minute sah es noch gut aus für die Rot-Weißen. Sie führten durch die Treffer von Emin Aykir (14.), Florian Zorn (33.) und Kani Yildirimoglu (39.) bei Gegentoren durch Lambros Kamarianakis (25.) und Artem Tkachuk (45.+1) mit 3:2. Doch dann sah Abwehrmann Lukas Orth die Gelb-Rote Karte – und das Unheil nahm seinen Lauf für die Gastgeber, die sich bis in die Schlussphase hinein in Unterzahl wehrten. Vergeblich. Letztlich drehte Bad Homburg die Partie und kam durch die Treffer von Imad Eljazouli (82.), Tkachuk (83.), Davide Itter (90.) und abermals Tkachuk (90.+3) noch zum Sieg.
Allein auf den Platzverweis schieben wollte Dominik Lohrer die zu hoch ausgefallene Niederlage seiner Mannschaft nicht. Es gab noch einen weiteren Knackpunkt, so der Darmstädter Trainer. „Wir haben es versäumt, nach dem 3:2 trotz Unterzahl zu erhöhen. Darauf hatten wir hingearbeitet, mit dem vierten Treffer den K.o. zu setzen. Und wir hatten es in der Hand, die Chancen waren da – haben diese aber fahrlässig vergeben“, sagte Lohrer.
Er meinte damit die Großchance von Aykir und die Szene danach mit Aykir und Yildirimoglu, der im Übereifer eine Abseitsposition kreierte, anstatt einfach wegzubleiben vom Ball für seinen Teamkameraden. Nach dem Ausgleich „haben wir dann aufgemacht und die weiteren Treffer eingesteckt. Bad Homburg hat in Überzahl auch eine enorme Wucht entwickelt“, so Lohrer. Er nahm die Niederlage gefasst auf – der Coach wusste ja, wie es dazugekommen war. „Bei Elf-gegen-Elf verlieren wir nicht“, sagte er weiter.