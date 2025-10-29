Süleyman Yaman ist der nächste Interviewpartner in unserer Rubrik „Drei Fragen …“. – Foto: Stern Fotografie

Zwei Klassen runter "Drei Fragen an...." Süleyman Yaman aus dem aktuellen TAGEBLATT-Wochenendjournal Verlinkte Inhalte E. Immenbeck Mulsum/Kut. Wiepenkathen Ahlerstedt/O III Himmelpf. + 11 weitere

Süleyman Yaman spielte die letzten elf Jahre Fußball auf hohem Niveau, kam für die SV Drochtersen/Assel und SV Ahlerstedt/Ottendorf auf fünf Regionalliga-, acht Oberliga-, 157 Landesliga- und 20 Bezirksligaeinsätze. Eine schwere Verletzung hatte ihn zwischenzeitlich aus der Bahn geworfen. Im Sommer 2025 ging der 29-Jährige jetzt freiwillig von der Landesliga in die Kreisliga. Er hatte seine Gründe.

Du hast viele Jahre erfolgreich in Ahlerstedt gespielt. Warum bist du im Sommer zum TuSV Bützfleth gewechselt? Ich wollte nach vielen schönen Jahren, die ich in Ahlerstedt hatte, wieder mit meinen Freunden und Cousins zusammenspielen.

Nach meiner langen Verletzung wollte ich eigentlich mit dem Fußball aufhören, aber da ich noch in der Lage bin, einigermaßen schmerzfrei zu spielen und ich ein Bützflether Junge bin, war es nach A/O der logische Schritt für mich.

Was sind deine Ziele mit dem TuSV? Meine Ziele mit dem TuSV sind Platz eins bis drei in der Kreisliga und eine verletzungsfreie Saison zu spielen, so viele Tore wie möglich zu erzielen und einen hohen Spaßfaktor beim Fußball zu haben.