Zwei-Klassen-Gesellschaft im Keller: Das Restprogramm im Abstiegskampf

Noch sechs Spieltage sind in der Regionalliga Bayern zu absolvieren. Die Spielzeit 2024/25 biegt auf die Zielgerade ein und geht damit in die heiße Phase. Im Tabellenkeller hat sich eine Zwei-Klassen-Gesellschaft gebildet: Der FC Eintracht Bamberg (20 Punkte), Türkgücü München (20 Punkte) und die SpVgg Hankofen-Hailing (22 Punkte) machen wohl die beiden Direktabsteiger unter sich aus. Der Rest - von Aubstadt (30 Punkte) auf Platz 15 bis rauf zum FC Augsburg II (37 Punkte) auf Platz 8 - versucht, der Relegation zu entkommen und den direkten Klassenerhalt zu schaffen. Und so sieht das Restprogramm im Tabellenkeller aus: